Витрати українців на ліки зросли до $3,6 мільярда за рік через підвищення цін, – дослідження. ІНФОГРАФІКА

Обсяг ринку лікарських засобів України за підсумками 2023 року в грошовому вираженні зріс до $4 млрд з $3,6 млрд у попередньому році, проте він відстає від показників 2021 року ($5 млрд).

Про це йдеться в дослідженні "Фармацевтична галузь України 2023" від фармкомпанії "Дарниця" та маркетингового агентства Top Lead, передає LIGA.net.

"Переважну частку ринку як у грошовому, так і в натуральному вираженні становить аптечний (роздрібний) сегмент. Госпітальний сегмент становить лише близько 11%, адже залежить від державного фінансування, яке є досить обмеженим", – сказано в дослідженні.

За 2023 рік обсяг аптечних продажів у грошовому вираженні зріс на 9,4% порівняно з минулим роком до $3,6 млрд, здебільшого через подорожчання ліків.

У натуральному вираженні продаж ліків зріс незначно: з 845 млн пакувань у 2022 році до 849 млн у 2023 році. У 2020 році було продано 1,06 млрд пакувань ліків в Україні.

Зазначається, що обсяг сплачених податків фармвиробниками в доларовому еквіваленті після повномасштабного вторгнення знижується, проте в гривні обсяг сплачених податків за 2023 рік уже перевищив показник 2021 року.

Так, за минулий рік фармкомпанії заплатили до держбюджету $144 млн податків ($184 млн у 2021 році). Податкові надходження від оптового та роздрібного продажу ліків склали $424 млн у 2023 році.

Експорт ліків із України зріс на 17,2% за минулий рік до $279 млн. Основний покупець – Узбекистан ($56 млн).

Імпорт зріс на 12% у річному вираженні до $2,1 млрд. Найбільші постачальники ліків в Україну – Німеччина, Індія та Франція.

Як повідомлялося, наприкінці серпня Верховна Рада ухвалила закон про заборону реклами ліків на упаковці.

Раніше Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який спрощує процедуру реєстрації лікарських засобів, що закуповуються держпідприємством "Медичні закупівлі України". Відповідні зміни планується внести до закону про лікарські засоби.

До того Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України (щодо паралельного імпорту лікарських засобів)", який дозволяє паралельний імпорт ліків з 1 січня 2025 року.