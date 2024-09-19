Падіння тіньового ринку сигарет: Рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами знизився до 14,6%. ІНФОГРАФІКА

У липні 2024 року загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні знизився до 14,6% (проти 19,1% на початку року та 18% у квітні).

Про це свідчать дані проєкту "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні", що проводить "Kantar Україна".

Станом на третю хвилю дослідження 2024 року, втрати державного бюджету України оцінюються у 23 млрд грн, а обсяг тіньового ринку сигарет в Україні становить 6,65 млрд штук.

"Спостерігається значне падіння рівня нелегальної торгівлі. Знижується як контрабанда, також і обсяг підробок (у тому числі з підробленими акцизними марками)", – заявила аналітикиня "Kantar Україна" Тетяна Свердлик.

33% контрафактної продукції мають ознаки підроблених акцизних марок.

За написом на упаковці вони вироблені "Юнайтед Тобако"/"Маршалл Файнест Тобакко2/VK Tobacco FZE (17%) та "Українським Тютюновим Виробництвом" (16%).

52% нелегальної продукції, що маркована позначкою Duty Free або призначена для експорту, і нелегально продається в Україні, має напис про те, що виробником є Винниківська тютюнова фабрика.

Марки цього виробника Сompliment і Lifa з написом Duty Free склали 51% цієї групи нелегальної продукції.

Лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції є 6 областей України, де реалізується 69% такої продукції: Дніпропетровська – 22%, Одеська – 11%, Харківська – 11%, Київ і Київська область – 9%, Хмельницька – 8%, Львівська – 8%.

Кіоски й магазини залишаються основними каналами нелегальної торгівлі тютюновими виробами, через які продається зараз 66% нелегальної продукції.

Як повідомлялося, на початку червня Верховна Рада підтримала різке підвищення акцизів на сигарети.

Детальніше про тіньовий ринок сигрет читатй в нашому матеріалі: Як Telegram допомагає продавцям нелегальних сигарет і чому їх не вдається зупинити