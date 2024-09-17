БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1333 відвідувача онлайн
Новини
6 751 31
банки (6846) законопроєкт (1648) кредитні картки (98) таємниця (5) Гетманцев (440)

Комітет Гетманцева підтримав розширення доступу Нацполіції до банківської таємниці (оновлено)

перекази,картки

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт №11043 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг".

Відповідне рішення члени Комітету підтримали на засіданні у понеділок, 16 вересня, повідомляє пресслужба парламенту.

Серед іншого, з урахуванням внесених до другого читання змін, законопроєктом пропонується розширити підстави для розкриття банківської таємниці. У тому числі пропонується зобов’язати банки та інші фінансові установи надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фінансових операцій та напрямки, куди кошти перераховувались.

"Це, зокрема створюється для боротьби з неналежними користувачами карток, так званими, "дроперами", які надають свої картки зловмисниками для перерахування вкрадених коштів", – зазначається у повідомленні.

Зауважимо, що правоохоронні органи вже мають право отримувати доступ до банківської таємниці, тепер пропонується додатково уточнити, що ця інформація надається органам Національної поліції "у випадках та в обсязі, визначених статтею 31 Закону України "Про платіжні послуги".

Водночас пропонується внести зміни і до статті 31 закону "Про платіжні послуги". Ними пропонується зобов'язати надавачів платіжних послуг у строк до 24 годин надавати на запит Нацполіції інформацію про:

  1. суму та валюту платіжної операції;
  2. дату проведення платіжної операції;
  3. тип платіжної операції;
  4. геопросторові дані, IP-адресу, адресу засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу – адресу каси (за наявності);
  5. ідентифікаційні дані отримувача: для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичної особи – повне найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПО;
  6. повне найменування надавача платіжних послуг отримувача;
  7. унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача;
  8. найменування та код еквайра (за наявності);
  9. ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності);
  10. код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності);
  11. унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника.

Водночас Головне юридичне управління Верховної Ради у своєму висновку зауважує, що законопроєкт не обмежує підстав надсилання такого запиту Нацполіцією, також незрозуміло, яким чином надавач платіжних послуг визначатиме, чи містить операція ознаки кримінального правопорушення. Відтак, ці норми суперечать Конституції України.

"Такий законодавчий підхід не враховує вимог частини другої статті 32 Конституції України (щодо захисту конфіденційної інформації про особу) та не відповідає критерію якості закону в контексті вимог цієї ж статті Конституції України, оскільки воно суперечить таким елементам принципу верховенства права, як юридична визначеність і заборона свавілля, що може призвести до порушення конституційного права кожного на приватне життя, суперечить правовим позиціям Конституційного Суду України, не відповідає міжнародним актам, а також не враховує практику Європейського суду з прав людини", – вказують юристи Верховної Ради.

При цьому, текст поданого проекту не містить правових норм, які б пов’язували запроваджувані законом обмеження охоронюваних Конституцією України прав громадян з інтересами національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, додає Головне юридичне управління ВР.

Читайте також: Комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт про спрощення приватизації держбанків

Цим же законопроєктом пропонується дозволити об'єднаним кредитним спілкам залучати кредити від іноземних донорів у валюті. Також доопрацьовано механізм приєднання кредитних спілок, що дозволить багатьом з чинних сьогодні маленьких кредитних спілок продовжити свою діяльність, приєднавшись до більш розвинених та організованих кредитних спілок і так розділити з більш спроможними спілками адміністративні витрати на ведення бізнесу та інше.

Як повідомлялося, у Нацбанку називали ухвалення законопроєкту №11043 одним із кроків для боротьби з використанням ринку платіжних послуг в протиправних цілях (так звані, схеми з використанням "дропів").

Детальніше читайте у матеріалі: НБУ обмежив перекази з картки на картку. Усе, що треба знати

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Давайте вгадаю: цим правом ну чисто випадково будуть користуватися виключно для шмону опозиції і усіх, хто нагадав Сонцесяйному, що воно - тупе, дріб'язкове, самозакохане та мстиве гамно.
показати весь коментар
17.09.2024 14:58
+8
Єдині зловимсники зараз у 2024 році в Україні сидять в ОП на Банковій і у Верховній Раді.
Привіт Татарову і Портнову.
Цю владу треба перекручувати на фарш, бо до Північної Кореї вже рукою подати.
показати весь коментар
17.09.2024 14:58
+7
а я с гетьманцевым ворюгой и нацполицией не подписывал згоду на банковское обслуживание.
показати весь коментар
17.09.2024 14:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тепер і праска буде зайва, роздрукував рахунок і забирай кошти.
показати весь коментар
17.09.2024 14:44 Відповісти
а я с гетьманцевым ворюгой и нацполицией не подписывал згоду на банковское обслуживание.
показати весь коментар
17.09.2024 14:46 Відповісти
"Наші гроші, то наші гроші
Бюджетні гроші, то є наші гроші.
Ваші гроші - то також наші гроші"
показати весь коментар
17.09.2024 14:47 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2024 14:57 Відповісти
Давайте вгадаю: цим правом ну чисто випадково будуть користуватися виключно для шмону опозиції і усіх, хто нагадав Сонцесяйному, що воно - тупе, дріб'язкове, самозакохане та мстиве гамно.
показати весь коментар
17.09.2024 14:58 Відповісти
Нажаль в Україні вже немає опозиції .....
Була та загула
показати весь коментар
17.09.2024 15:02 Відповісти
І про що ж той документ? Там написано, щоб вибори проходили чесно і без фальстфікацій.
Чи ти як " товарісщ майор" проти ?
показати весь коментар
17.09.2024 18:28 Відповісти
Ви ще не зрозуміли?! Україна однією ногою вже в диктатурі! Залишилось лише все це узаконити. А буде це приблизно так. Конституція на паузі, буде легалізований мессенж що "Україна президентсько-парламентська країна", ніхто навіть і не помтить, президентом стає Андрій Єрмак, до України повернуться янукович, азаров, пшонка, лукаш і т. п. Все це не фільм жахів, реалістичні прогнози на наступні 1,5-2 роки!!!
показати весь коментар
17.09.2024 15:14 Відповісти
Єдині зловимсники зараз у 2024 році в Україні сидять в ОП на Банковій і у Верховній Раді.
Привіт Татарову і Портнову.
Цю владу треба перекручувати на фарш, бо до Північної Кореї вже рукою подати.
показати весь коментар
17.09.2024 14:58 Відповісти
Обережно з такими дописми. Бо після зустрічі Юрія Бутусова з Блінкеном, А. Єрмак дав доручення все контролювати на цьому ресурсі.
показати весь коментар
17.09.2024 15:16 Відповісти
Дропери??? Ви, падли, тоннами бабоси вимиваєте через афільовані структури!!!
показати весь коментар
17.09.2024 14:59 Відповісти
Ох дограється ця влада, що лєгітімний буде 2.0
показати весь коментар
17.09.2024 15:00 Відповісти
Він легітимний вже з душком, бо прострочений
показати весь коментар
17.09.2024 15:54 Відповісти
Крім "пробивання" по армору,тепер всі фінансові операції любий участковий за три копійки зможе продати?
гетьманцев ВОРОГ це не видно?
показати весь коментар
17.09.2024 15:02 Відповісти
Они НЕ хотят офшорные счета Зеленского проконтролировать ? Можно и не только Зеленского . ВСЕХ кто уходит от уплаты налогов .
показати весь коментар
17.09.2024 15:06 Відповісти
Будуть грабувати, і однозначно - по чорному!
Якщо нацполіція полізе до карткових рахунків Громадян України, а законопроєкт це передбачає, то кошти будуть зніматись і перевірятись навіть без відома власників рахунків.
Банки тепер просто зобов'язали надавати Національній поліції України прямий доступ до будь-якого рахунку громадян.
Так що, скоро ми всі перейдемо на паперовий облік обігу коштів і контролю за громадянами України, як при СРСР. Прийшов, у фінансову відомість записали суму, клієнт вказав паспортні дані, розписався, забрав гроші і пішов.
А з іншої сторони, якщо людині нічого боятись, якщо тільки чесно зароблені гроші і на картці лише зарплата простого роботяги, то про що мова?!
Тепер багатьом доведеться пояснитит, звідки перерахування від фізичних осіб на приватні карткові рахунки. А ось, коли банки примусять повідомляти у поліцію і податкову про накопичення коштів, що не відповідає середнім доходам певних громадян, ось тоді можна попастись як кажуть на "гарячому". Викликали до банку щоб наче б то забрати гроші, а там вже працівники нацполіції на клієнта чекають. Ну як у колишніх радянських детективах. І колись, до речі, був навідь спеціалізований відділ, він називався ОБХСС (отдел борьбы с хищениями социалтстической собственности). Ті вміли шукати.
показати весь коментар
17.09.2024 15:09 Відповісти
"банки, прощавайте"
Гнидьманцев з бандою зеленських мародерів-зрадників ще й банківську сферу похерить...
понаобирали, блін, ригоанального лайна на Вироку-2019.. дблблд..
показати весь коментар
17.09.2024 15:12 Відповісти
Скоро не буде ніякої банківської таємниці. Навіть післяплату скасовують. Все через жадібне око Зе-Влади. Податки на гроші на рахунках вже не за горами.
показати весь коментар
17.09.2024 15:27 Відповісти
Отак Україна дуже швидко перетворюється на північну корею - діктатура кровавого зеленского під крилом фсб рф. А українськи військові гинуть кожної секунди
показати весь коментар
17.09.2024 15:28 Відповісти
зілібоби, ну як ви там?
показати весь коментар
17.09.2024 15:34 Відповісти
Гетманцев хоронить банківську справу в Україні
показати весь коментар
17.09.2024 15:39 Відповісти
Я не халявщик, я - партнер ! - Леня Голубков, МММ.
Кожен з нас - президент! - Вова Зеленський, Слуга Народу.
Класика жанру, лох або лохторат має платити завжди !
показати весь коментар
17.09.2024 15:48 Відповісти
... а дослідити статки і сплату податків власників елітних палаців, радник сівковича, гетьманцев не хоче ?
показати весь коментар
17.09.2024 16:24 Відповісти
А зелебоби мінпук хочуть, повернення українців, общипать як гусака нас. Виїдемо всі і молоді, які лишилися, і старі. Наслідки 19 року. Дякуємо,, 73%. Як вам зараз?
показати весь коментар
17.09.2024 16:49 Відповісти
Мусора не люди. Доведено аваковим.
показати весь коментар
17.09.2024 17:15 Відповісти
гетманцев, організатор та керівник ********* голодомору україни!
показати весь коментар
17.09.2024 17:44 Відповісти
Я вже писав: кількість дропперів в Україні менша ніж математична похибка при обчисленні кількості банківських карток.
показати весь коментар
17.09.2024 18:00 Відповісти
Вони і зараз все це отримуть, хіба що на декілька годин пізніше, тому що черговий суддя повинен підписати. По факту це суддя підписує все і завжди..
показати весь коментар
17.09.2024 18:31 Відповісти
То може опублікувати рахунки та офшори ЗЄ, Єрмака, Татарова, Гетманцева?

Ах да.
Це ж вже було - повний движ вкраденого Коломойським бабла по офшорних рахунках Зеленського.
І якось так сталося, що ЗЕбіли цього навіть не помітили.

Який такий Пандора Пейперс...
показати весь коментар
17.09.2024 21:45 Відповісти
Я вимагаю детального звіту Зе-влади (депутатів, міністрів, замістників) за всі офшори, внутрішні рахунки та все майно з 2019 року.
А то простолюдинів тряуть за 3 грн. а самі мільярди розкрадають.
показати весь коментар
17.09.2024 22:04 Відповісти
Тобто " мама геть.манцева" ще й через кредитні спілки стане zeлені намародерені грошики відмивати, це красіво зробили нас раzом!
показати весь коментар
18.09.2024 09:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 