Обіцяні два роки тому сертифікати на придбання книг досі не запрацювали, на наступний рік кошти на них не передбачили, – "слуга народу" Кравчук

Державна програма видачі сертифікатів на придбання українських книг досі не запрацювала, а на наступний рік її фінансування не передбачене.

Про це заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук ("Слуга народу") заявила, коментуючи передбачені проєктом держбюджету на 2025 рік видатки.

Вона зауважила, що фінансування Українського інституту книги наступного року планується зменшити до 178,6 млн грн, порівняно із 466 млн грн у 2024 році.

"Це очевидно свідчить, що уряд не бачить продовження програми сертифікатів для тих, кому виповнилось 18 років, і це дуже сумно. Ще більше сумно, що досі не затверджена нормативка на цей рік, і ми ризикуємо просто втратити ті гроші, які були закладені в бюджеті 2024. Не звертаючи уваги на те, що і парламент, і президент свою частину виконали ще на початку літа. Та час ще є, і сподіваємось – програма буде реалізована, але тоді незрозуміло, чому ті, кому виповниться 18 у 2025 році, не отримають сертифікат", – прокоментувала депутатка.

Вона додала, що також пропонується зменшити у 2025 році фінансування Українського культурного фонду (з 215,7 млн грн до 145,7 млн грн).

За словами Євгенії Кравчук, цього недостатньо. Майже третина йде на заробітні плати. На проєкти залишається невелика сума, а це основна грантова інституція для різних сфер, подій, досліджень, підтримки митців

Крім того, планується зменшити фінансування Українського інституту (з 80,2 млн грн до 65, 2 млн грн).

"Так багато говорили про культурну дипломатію, але це не підкреслено бюджетом. Цього бюджету вистачить лише на заробітні плати та комуналку, а на проєкти лишається 700 тис. грн", – зауважила Кравчук.

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Як повідомлялося, закон, що передбачував запуск програм субсидій на відшкодування витрат на оренду нерухомості для книжкових магазинів, а також видачі сертифікатів на придбання книг ухвалили ще 19 червня 2022 року. Проте вони досі не запрацювали. Зокрема, видача громадянам України сертифікатів на придбання книг мала розпочатися з 1 січня 2023 року, однак цього так і не відбулося.

Щоб розблокувати запуск цих програм, протягом останніх двох років Верховна Рада ухвалила два закони. Останній з них президент Володимир Зеленський підписав у червні.

Народна депутатка Євгенія Кравчук ("Слуга народу") пояснювала, що після набуття чинності цим законом з 2024 року книжкові сертифікати на суму 908 грн мали б отримати 18-річні українці, а після припинення воєнного стану – також один з батьків при народженні дитини. Скористатися цим правом можна буде протягом 1 року через "Дію".

Крім того, закон визначає чіткий порядок надання субсидій для книгарень на оренду магазинів: список документів (тепер можна буде здавати і належним чином завірені копії), чіткі строки розгляду заяв (10 днів) та оприлюднення результатів (5 днів).