Зеленський відреагував на обмеження постачання компонентів для дронів

Україна підготувалася до запровадження обмежень на експорт комплектуючих для виробництва безпілотників окремими найбільшими країнами-виробниками.

Про це президент Володимир Зеленський заявив за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у Telegram.

"Безпілотники. Деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження. Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними", – запевнив Зеленський.

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Як повідомлялося, раніше у Міністерстві торгівлі КНР анонсували заборону на експорт усіх цивільних безпілотних літальних апаратів, які можуть використовуватися у військових цілях або у терористичній діяльності, з 1 вересня. Крім того, влада Китаю вирішила обмежити деякі функції решти безпілотних літальних апаратів.

Крім того, Китай обмежить експорт лазерів інфрачервоного зображення для цілевказування та високоточного вимірювального обладнання. Такі товари внесуть до списку експортного контролю.

Раніше США неодноразово звинувачували Китай у постачанні безпілотників для військового використання Росії. У квітні джерела в уряді США розповідали Associated Press, що Китай різко збільшив експорт дронів до Росії, а також допомагав у створенні виробництва безпілотних літальних апаратів у РФ.