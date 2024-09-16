БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1263 відвідувача онлайн
Новини
491 3
електроенергія (4085) Укренерго (1902) відключення світла (559)

На 17 вересня відключення світла не заплановані, – "Укренерго"

світло

Завтра, 17 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00. Не вмикайте у вказаний час кілька потужних приладів одночасно", – закликали в компанії.

Раніше колишній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що за холодної погоди взимку відключення світла будуть навіть за умови, що реалізують усі плани з ремонту об'єктів генерації.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.09.2024 17:56 Відповісти
... коли починають про це балакать,то будуть відключати.
показати весь коментар
16.09.2024 18:06 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 