"Національний кешбек": Перші 177 тисяч українців уже бачать у "Дії" нараховані кошти
177 тис. українців уже бачать у "Дії" нарахований кешбек, і ця кількість збільшуватиметься в міру налагодження обміну даними між банками і ІТ-системою проєкту "Національний кешбек".
Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, частина банків відтестували свої процеси, інші – ще тестують. Налагодження триватиме впродовж наступних тижнів.
"За покупки в перші дні вересня 177 тис. українців вже нарахували 2,9 млн грн кешбеку. Хтось бачить в "Дії" нарахування 5 грн, а дехто – 90 грн. Відображення сум дає можливість перевірити роботу системи та активніше обирати українські товари. Виплата коштів за покупки у вересні буде до 20 жовтня", – розповіла Свириденко.
Вона зазначила, що за два тижні до "Національного кешбеку" долучилось понад 1,2 млн українців, з них – 638 тис. активували в "Дії" картки для виплат. Із тих, хто активував карту, 262 тис. громадян зробили покупки товарів, на які нараховується кешбек.
Розширюється й асортимент товарів, на які можна отримати кешбек. У системі вже зареєстровано понад 171 тис. товарів від 963 українських виробників.
Повний перелік товарів, на які нараховується кешбек, можна побачити на сайті програми.
Низка торговельних мереж уже позначають товари з кешбеком на цінниках або на полицях. Найближчим часом такі позначення з'являтимуться на полицях магазинів, які долучилися до програми.
Де нараховують кешбек
Кешбек нараховують за покупки товарів у мережах "Велика кишеня", "ВелМарт", "ВК експрес", "Антошка", "Thrash!Траш!", "Будинок іграшок", "Таврія В", "Копілка", "Блиск&Відро".
Раніше до програми доєдналися "АТБ-Маркет", "Аврора", Novus, "ЕКО маркет", Varus, OKKO, мережа АЗК "WOG", "Укрнафта", "Епіцентр K", "Нова лінія", Auchan, Comfy, "Сільпо", "Фора", мережа аптек "Аптека АНЦ" та аптека "3і". Ще близько 200 магазинів і торгових мереж в процесі приєднання.
Як долучитися до програми "Національний кешбек"
Щоб отримувати кешбек від держави необхідно:
- подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення;
- визначити картки, з яких оплачуються покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток;
- відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек;
- у "Дії" в розділі "Сервіси" обрати картку "Національний кешбек" для виплат.
Скільки можна отримати
Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені в програму. Виключення – підакцизна продукція (пальне, тютюн та міцний алкоголь).
Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту та медові напої.
Максимальна сума виплат – 3 тис. грн в місяць. Накопичені за місяць кошти надходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця.
Отримані за участь у програмі "Національний кешбек" кошти можна буде витратити на послуги – комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо. Також їх можна буде задонатити на Збройні сили України або купити військові облігації.
Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.
Нагадаємо, 2 вересня 2024 року в Україні стартувало бета-тестування програми "Національний кешбек". Воно триватиме близько місяця.
Будь ласка, зачекайте...
скумбрiю по 8.
Головне, щоб вони не приперлися на наступнi вибори. Це буде накраще, що цi iдiоти зможуть зробити для Украiни!
От вибори 2019 дали тільки загальну цифру придурків серед тих, хто голосував - 73%.
А у Дії з іменами, прізвищами та всіма ідентифікаційними даними.
Залишилося цей перепис тільки вірно використати.
А дехто бачить мільйони, хоч нічого і не купував)))))
Конституція ніяк не гарантує рівність дебілів та розумово здорових людей.
Уе, скоріше, до лікарів та спеціальних соужб.
становить банківську таємницю (далі-«Дозвіл») щодо платіжних операцій по усім
діючим поточним рахункам з емісією Платіжної картки та у тому числі по поточним
рахункам з емісією Платіжної картки, що можуть бути відкриті Клієнтом в майбутньому,
третім особам, що визначені у Постанові КМУ в межах і в обсязі, необхідному для
виконання Постанови КМУ та умов цього Договору.
Це ж Клондайк!!!
Їх можна розводити та доїти, доїти та розводити незкінченно.
Така кормова база з дегенератів коштує будь-яких грошей, які за неї попросять.