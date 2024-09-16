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Мінекономрозвитку (1930) кешбек (37)

"Національний кешбек": Перші 177 тисяч українців уже бачать у "Дії" нараховані кошти

Програма Зроблено в Україні

177 тис. українців уже бачать у "Дії" нарахований кешбек, і ця кількість збільшуватиметься в міру налагодження обміну даними між банками і ІТ-системою проєкту "Національний кешбек".

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, частина банків відтестували свої процеси, інші – ще тестують. Налагодження триватиме впродовж наступних тижнів. 

"За покупки в перші дні вересня 177 тис. українців вже нарахували 2,9 млн грн кешбеку. Хтось бачить в "Дії" нарахування 5 грн, а дехто – 90 грн. Відображення сум дає можливість перевірити роботу системи та активніше обирати українські товари. Виплата коштів за покупки у вересні буде до 20 жовтня", – розповіла Свириденко.

Вона зазначила, що за два тижні до "Національного кешбеку" долучилось понад 1,2 млн українців, з них – 638 тис. активували в "Дії" картки для виплат. Із тих, хто активував карту, 262 тис. громадян зробили покупки товарів, на які нараховується кешбек.

Розширюється й асортимент товарів, на які можна отримати кешбек. У системі вже зареєстровано понад 171 тис. товарів від 963 українських виробників.

Повний перелік товарів, на які нараховується кешбек, можна побачити на сайті програми.

Низка торговельних мереж уже позначають товари з кешбеком на цінниках або на полицях. Найближчим часом такі позначення з'являтимуться на полицях магазинів, які долучилися до програми.

Де нараховують кешбек

Кешбек нараховують за покупки товарів у мережах "Велика кишеня", "ВелМарт", "ВК експрес", "Антошка", "Thrash!Траш!", "Будинок іграшок", "Таврія В", "Копілка", "Блиск&Відро".

Раніше до програми доєдналися "АТБ-Маркет", "Аврора", Novus, "ЕКО маркет", Varus, OKKO, мережа АЗК "WOG", "Укрнафта", "Епіцентр K", "Нова лінія", Auchan, Comfy, "Сільпо", "Фора", мережа аптек "Аптека АНЦ" та аптека "3і". Ще близько 200 магазинів і торгових мереж в процесі приєднання.

Як долучитися до програми "Національний кешбек"

Щоб отримувати кешбек від держави необхідно:

  • подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення;
  • визначити картки, з яких оплачуються покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток;
  • відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек;
  • у "Дії" в розділі "Сервіси" обрати картку "Національний кешбек" для виплат.

Скільки можна отримати

Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені в програму. Виключення – підакцизна продукція (пальне, тютюн та міцний алкоголь).

Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту та медові напої.

Максимальна сума виплат – 3 тис. грн в місяць. Накопичені за місяць кошти надходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця.

Отримані за участь у програмі "Національний кешбек" кошти можна буде витратити на послуги – комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо. Також їх можна буде задонатити на Збройні сили України або купити військові облігації.

Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Нагадаємо, 2 вересня 2024 року в Україні стартувало бета-тестування програми "Національний кешбек". Воно триватиме близько місяця.

Автор: 
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Топ коментарі
+2
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16.09.2024 18:08
+1
кто-то видел хоть один ценник с кешбеком???
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16.09.2024 18:06
+1
Нахіба цей цирк? Просто щоб більше клієнтів затягнути до вашої "безДІЇ"?
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16.09.2024 18:13
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16.09.2024 17:54 Відповісти
Добу зачекаю..подивдюсь.
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16.09.2024 18:01 Відповісти
кто-то видел хоть один ценник с кешбеком???
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16.09.2024 18:06 Відповісти
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16.09.2024 18:08 Відповісти
МММ нагадує. Або тисячу за ковiд. Гей, рожевi понi , згадуйте:
скумбрiю по 8.
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16.09.2024 18:11 Відповісти
не натягуй сову на глобус
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16.09.2024 20:23 Відповісти
Нахіба цей цирк? Просто щоб більше клієнтів затягнути до вашої "безДІЇ"?
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16.09.2024 18:13 Відповісти
Що взяти з хворих на голову!?!?!?!
Головне, щоб вони не приперлися на наступнi вибори. Це буде накраще, що цi iдiоти зможуть зробити для Украiни!
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16.09.2024 18:16 Відповісти
Можливо ЗЄ провів важливу роботу - провів перепис дебілів.

От вибори 2019 дали тільки загальну цифру придурків серед тих, хто голосував - 73%.
А у Дії з іменами, прізвищами та всіма ідентифікаційними даними.

Залишилося цей перепис тільки вірно використати.
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17.09.2024 00:02 Відповісти
Ви праві!
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17.09.2024 14:05 Відповісти
"Хтось бачить в "Дії" нарахування 5 грн, а дехто - 90 грн..."
А дехто бачить мільйони, хоч нічого і не купував)))))
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16.09.2024 18:31 Відповісти
зЕлений лохотрон в дії!
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16.09.2024 19:32 Відповісти
Значить якщо в тебе кнопочний телефон і ти не в "дії"-- то ти лайно Де Конституція.де рівність прав громадян? чому таке приниження пенсіонерів? Де захисникі і громадські організації А в добавок "дія" вже обкакалась.спеціалісти довели,що іде виток інформації через "дію". Тобто це фуфло недавно мені товариш із спецслужби сказав,що вони це знають,але ж при владі просто шахраї і ідіоти
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16.09.2024 19:34 Відповісти
а якщо в тебе взагалі телефону нема то, то це взагаллі ловами не передати!
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16.09.2024 20:25 Відповісти
Якщо ти не у Дії, то ти або дуже старомодний, або розумово здорова людина.

Конституція ніяк не гарантує рівність дебілів та розумово здорових людей.

Уе, скоріше, до лікарів та спеціальних соужб.
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16.09.2024 23:56 Відповісти
от народ..не подобається ДІЯ- не користуйся, не подобається кешбек- не оформлюй, аби тільки лайно накидати в коментарях замість чимось корисним зайнятись
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16.09.2024 20:27 Відповісти
8.7. Підписанням цієї Заяви Клієнт надає дозвіл Банку на розкриття інформації, що
становить банківську таємницю (далі-«Дозвіл») щодо платіжних операцій по усім
діючим поточним рахункам з емісією Платіжної картки та у тому числі по поточним
рахункам з емісією Платіжної картки, що можуть бути відкриті Клієнтом в майбутньому,
третім особам, що визначені у Постанові КМУ в межах і в обсязі, необхідному для
виконання Постанови КМУ та умов цього Договору.
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16.09.2024 21:47 Відповісти
А як можна отримати доступ до переліку цих людей?

Це ж Клондайк!!!
Їх можна розводити та доїти, доїти та розводити незкінченно.

Така кормова база з дегенератів коштує будь-яких грошей, які за неї попросять.
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16.09.2024 23:52 Відповісти

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