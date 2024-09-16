"Національний кешбек": Перші 177 тисяч українців уже бачать у "Дії" нараховані кошти

177 тис. українців уже бачать у "Дії" нарахований кешбек, і ця кількість збільшуватиметься в міру налагодження обміну даними між банками і ІТ-системою проєкту "Національний кешбек".

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, частина банків відтестували свої процеси, інші – ще тестують. Налагодження триватиме впродовж наступних тижнів.

"За покупки в перші дні вересня 177 тис. українців вже нарахували 2,9 млн грн кешбеку. Хтось бачить в "Дії" нарахування 5 грн, а дехто – 90 грн. Відображення сум дає можливість перевірити роботу системи та активніше обирати українські товари. Виплата коштів за покупки у вересні буде до 20 жовтня", – розповіла Свириденко.

Вона зазначила, що за два тижні до "Національного кешбеку" долучилось понад 1,2 млн українців, з них – 638 тис. активували в "Дії" картки для виплат. Із тих, хто активував карту, 262 тис. громадян зробили покупки товарів, на які нараховується кешбек.

Розширюється й асортимент товарів, на які можна отримати кешбек. У системі вже зареєстровано понад 171 тис. товарів від 963 українських виробників.

Повний перелік товарів, на які нараховується кешбек, можна побачити на сайті програми.

Низка торговельних мереж уже позначають товари з кешбеком на цінниках або на полицях. Найближчим часом такі позначення з'являтимуться на полицях магазинів, які долучилися до програми.

Де нараховують кешбек

Кешбек нараховують за покупки товарів у мережах "Велика кишеня", "ВелМарт", "ВК експрес", "Антошка", "Thrash!Траш!", "Будинок іграшок", "Таврія В", "Копілка", "Блиск&Відро".

Раніше до програми доєдналися "АТБ-Маркет", "Аврора", Novus, "ЕКО маркет", Varus, OKKO, мережа АЗК "WOG", "Укрнафта", "Епіцентр K", "Нова лінія", Auchan, Comfy, "Сільпо", "Фора", мережа аптек "Аптека АНЦ" та аптека "3і". Ще близько 200 магазинів і торгових мереж в процесі приєднання.

Як долучитися до програми "Національний кешбек"

Щоб отримувати кешбек від держави необхідно:

подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення;

визначити картки, з яких оплачуються покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток;

відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек;

у "Дії" в розділі "Сервіси" обрати картку "Національний кешбек" для виплат.

Скільки можна отримати

Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені в програму. Виключення – підакцизна продукція (пальне, тютюн та міцний алкоголь).

Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту та медові напої.

Максимальна сума виплат – 3 тис. грн в місяць. Накопичені за місяць кошти надходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця.

Отримані за участь у програмі "Національний кешбек" кошти можна буде витратити на послуги – комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо. Також їх можна буде задонатити на Збройні сили України або купити військові облігації.

Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Нагадаємо, 2 вересня 2024 року в Україні стартувало бета-тестування програми "Національний кешбек". Воно триватиме близько місяця.