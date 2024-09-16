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Новини
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приватизація (1324) сіль (65) ФДМУ (1352)

Найстарішу солеварню в Україні виставили на приватизацію. Це єдиний виробник харчової солі в країні

завод,дрогобицький,солеварний

Фонд державного майна України включив єдиний майновий комплекс державного підприємства "Солевиварювальний дрогобицький завод" до переліку об'єктів, які підлягають приватизації.

Про це йдеться в повідомленні ФДМУ.

"Дрогобицька солеварня – найстаріше підприємство України, яке продовжує виварювати сіль за автентичною середньовічною технологією уже понад 700 років. Через війну в країні тепер це єдиний виробник харчової солі в Україні", – сказано в повідомленні.

У Фонді держмайна зазначили, що сьогодні це підприємство – не просто промисловість, а й місце, яке розвиває туризм в регіоні.

До єдиного майнового комплексу підприємства входить 9 пам'яток архітектури місцевого значення. Відповідно до закону України "Про охорону культурної спадщини" пам'ятка може бути приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронного договору на пам'ятку.

Таким чином, укладення охоронного договору буде умовою приватизації єдиного майнового комплексу підприємства

На сьогодні здійснюється підготовка об'єкта до приватизації.

Торги відбудуться на електронній платформі "Прозорро.Продажі".

Наприкінці серпня повідомлялося, що Фонд державного майна України виставив на приватизацію другий пул активів зі стартовою ціною 1 грн.

раніше Фонд державного майна виставив на приватизацію перші чотири об'єкти нерухомості в Одеській та Житомирській областях зі стартовою ціною в 1 грн. Вони включають адміністративні будівлі та нежитлові приміщення різного призначення.

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Топ коментарі
+12
Чому тільки кацапи? Тут своїх гнид вистачає. Два Солотвино - Закарпатське і Франківське тупо знищено все! В наглу, зумисно. В Закарпатському в часи Януковича діючу шахту затопили, щоб не було! Просто, щоб не було, бо ж дамбас корміл... мало того, в тому Солотино на базі тої шахти була унікальна дитяча алергологічна лікарні... Просто знищили. А для чого воно має бути, якихось дітей лікувати...
Сіль в нас є, виробництва були, але ж хазяєва в нас такі. Їх, правда, мудрий наріт все до влади вибирає, ну, щоб свой парєнь був... так що...
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16.09.2024 17:03
+9
Навіщо?
Це ж буде монополіст.
Хоча ... напевно в тому і мета прихватизації, заграбастати собі.
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16.09.2024 16:51
+7
Відповідно до закону України "Про охорону культурної спадщини" пам'ятка може бути приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронного договору на пам'ятку. угу-угу..., в нас чомусь ********** плювати на закон, якщо він перешкоджає втіленню у життя власних інтересів..., наприклад, побудувати на місті солеварні готельно туристичний комплекс, а потім розказувати туристам про те, що колись на цьому місті була солеварня...
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16.09.2024 16:51
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Було в нас тієі солі - кацапи забрали
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16.09.2024 16:48 Відповісти
Чому тільки кацапи? Тут своїх гнид вистачає. Два Солотвино - Закарпатське і Франківське тупо знищено все! В наглу, зумисно. В Закарпатському в часи Януковича діючу шахту затопили, щоб не було! Просто, щоб не було, бо ж дамбас корміл... мало того, в тому Солотино на базі тої шахти була унікальна дитяча алергологічна лікарні... Просто знищили. А для чого воно має бути, якихось дітей лікувати...
Сіль в нас є, виробництва були, але ж хазяєва в нас такі. Їх, правда, мудрий наріт все до влади вибирає, ну, щоб свой парєнь був... так що...
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16.09.2024 17:03 Відповісти
Ну, по перше - франківський не Солотвино, а Солотвин.
А по друге - при чім тут сіль до франківського Солотвина?
У нас солеварні були на Рожнятивщині, Надвірнянщині, у Косові, в Калуші, Болехові, Долині...
от в Солотвині не було...
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16.09.2024 17:12 Відповісти
Так, Солотвин на франківщині. Але сіль там таки добували... І не тільки там...
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16.09.2024 17:18 Відповісти
Точніше, варили. А в закарпатському добували, у шахтах.
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16.09.2024 17:19 Відповісти
Та най вже буде... варили
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16.09.2024 18:01 Відповісти
А таки варили. Там солоні озера, ропу виварювали, сіль отримували. Така технологія - солеваріння називається.
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16.09.2024 18:17 Відповісти
А координати можеш скинути? Щоб я був в курсі і не писав неграмотні коменти.
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16.09.2024 19:04 Відповісти
Можливо ти мав на увазі Молодків? - так це за Старунею від Солотвина далеко і ближче до Надвірної - там варили і варять ще для себе.
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16.09.2024 19:06 Відповісти
Та ні, саме Солотвин (Краснопіль). Саме тут виварювали сіль. Ще донедавна. Звідси й назва.
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16.09.2024 19:16 Відповісти
Відповідно до закону України "Про охорону культурної спадщини" пам'ятка може бути приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронного договору на пам'ятку. угу-угу..., в нас чомусь ********** плювати на закон, якщо він перешкоджає втіленню у життя власних інтересів..., наприклад, побудувати на місті солеварні готельно туристичний комплекс, а потім розказувати туристам про те, що колись на цьому місті була солеварня...
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16.09.2024 16:51 Відповісти
Навіщо?
Це ж буде монополіст.
Хоча ... напевно в тому і мета прихватизації, заграбастати собі.
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16.09.2024 16:51 Відповісти
"Барига" повертав наріду. "Нарідний презЕдент, баригам.
ТаКакаяРазніца?
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16.09.2024 18:40 Відповісти
Ну і кому достанеться?? Давайте вгадаю з ОДНОГО разу. АЛЕ - нового власника завезти туди І ГОДУВАТИ ТІЄЮ СІЛЛЮ ПОКИ НЕ НАЖЕРЕТЬСЯ((
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16.09.2024 16:53 Відповісти
Торги відбудуться на електронній платформі "Прозорро.Продажі". Джерело: https://biz.censor.net/n3510172
Якщо є гроші - можете взяти участь.
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16.09.2024 16:58 Відповісти
і ціна з 1 гривні... доступно...
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16.09.2024 18:57 Відповісти
Цікаво- а в Солотвино був завод...невже немає можливості його відновити..?
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16.09.2024 16:57 Відповісти
Шахта, її праффесіАнали затопили, ну, щоб не було...
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16.09.2024 17:04 Відповісти
зараз звідти Патужно качають воду на сотні турбаз...
Весь пласт солі так вимиють, але що проавдв кажуть Тиса десь пробилась у шахту.
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16.09.2024 17:39 Відповісти
Запасайтесь. Буде не солоно.
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16.09.2024 17:04 Відповісти
Кількість панського добра, яке мають захищати наші хлопці, зростає...
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16.09.2024 17:15 Відповісти
Під час війни, коли ні один закордонний інвестор не купить, і за реальну ціну, Зельониє жваво почали розхапувати державне майно за безцінь. Здобули, херові!
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16.09.2024 17:27 Відповісти
мені дідо в дитинстві розповідав,,він з 1903 р.н, що вони виварювали сіль і міняли на хліб ,та мило.
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16.09.2024 18:13 Відповісти
..у зеленських бариг - розпродаж: здали "солончаки чонгару", здали "артемсіль", донбасськи поклади літію, сланцевого газу.., здадуть і решту цікавих стратегічних об'єктів будь-кому, хто дозволить "нЄплохо прібарахліться"...
понавибирали, ідіоти-експериментатори, зеленськага лайна імені дермака-зрадника...
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16.09.2024 18:47 Відповісти
Гниди ті що у владі та олігархи ви є ЗЛО! ви є головним ворогом українців! Ви проводите геноцид українців! вас потрібно усіх зтерти з лиця землі, разом з москалями та транснаціональними корпораціями!!!
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17.09.2024 22:47 Відповісти

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