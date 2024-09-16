"Національний кешбек": Українці зможуть отримати перші виплати 20 жовтня

Перші виплати за програмою "Національний кешбек" українці зможуть отримати 20 жовтня.

Про це віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Він нагадав, що публічне бета-тестування сервісу "Національний кешбек", який дозволяє повернути 10% від вартості придбаних товарів українського виробництва. Кешбек за програмою нараховуватиметься щомісячно, його сума не перевищуватиме 3000 гривень.

"Виплати кешбеку розпочнуться з 20 жовтня за покупки у вересні", – повідомив Федоров.

Він зауважив, що наразі сервіс працює стабільно.

"1,2 мільйона українців долучилися до програми, 638 000+ з них активували картки в "Дії". Щодо виробників маємо також непогані результати. До програми Нацкешбеку доєдналося 963 виробники та 171+ тисяча товарів. Цифри зростають щодня, і найголовніше — уже понад 2,9 мільйона гривень кешбеку нараховано українцям", – додав Федоров.

Що таке програма "Національний кешбек"

2 вересня 2024 року в Україні стартувало бета-тестування програми "Національний кешбек". Воно триватиме близько місяця.

Щоб отримувати кешбек від держави, необхідно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутись до відділення, та відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.

Кешбек уже доступний на 38 тис. товарів від 600 локальних виробників. Серед них продукти харчування, ліки, одяг, побутова хімія і косметика, господарські товари, будівельні матеріали, меблі, іграшки і багато інших українського виробництва, за виключенням підакцизної продукції (пальне, тютюн та міцний алкоголь).

Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту й медові напої.

Перелік виробників та товарів, які беруть участь у програмі, збільшуватиметься. Перелік товарів, на які вже поширюється кешбек, можна дізнатися за посиланням.

Скільки кешбеку за українські товари можна отримати

Розмір кешбеку – 10% вартості куплених українських товарів, зареєстрованих у програмі. Максимальна сума виплат – 3 тис. грн в місяць. Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Отримані за участь у програмі "Національний кешбек" кошти можна буде витратити на послуги – комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ або купити військові облігації.

Детальніше про програму читайте у нашому матеріалі: "Національний кешбек: хто заробить найбільше на держпрограмі з повернення 10% від ціни вітчизняних товарів"