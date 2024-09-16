Інвестиції на 40 мільярдів євро: В Україні стартував прийом заявок від бізнесу в межах програми Ukraine Facility

В Україні у вересні 2024 року офіційно почався прийом заявок від бізнесу для участі в програмі Ukraine Investment Framework – інструменті пільгового кредитування та залученні інвестицій.

Про це розповіла перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу "Економічна політика України. Відновлення під час війни", передає Укрінформ.

"Бізнес може отримати пільгове кредитування від UIF, яке в свою чергу покривається гарантією від Єврокомісії. Ми домовилися з нашими колегами від ЄС, що обов'язкова сума з цієї гарантії – 15% – піде на підтримку малого та середнього бізнесу, 20% піде на фінансування зелених проєктів і 25% – на фінансування державного сектору економіки", – пояснила Свириденко.

За її словами, основними секторами для інвестування визначено енергетику, критичні матеріали, транспорт, промисловість, агропродовольчий сектор та IT-галузь.

"Урядовці очікують, що завдяки мультиплікаційному ефекту ця програма може залучити додаткові 40 млрд євро інвестицій в економіку України", – зазначила Свириденко.

Збір пропозицій від бізнесу для участі в програмі вже розпочався. Підприємці, зацікавлені в отриманні пільгового фінансування, можуть подавати свої проєкти на розгляд.

Ukraine Investment Framework – це компонента Ukraine Facility, інструмент обсягом 9,3 млрд євро. Завдяки різноманітним інструментам розподілу ризиків, змішаному фінансуванню та грантам UIF сприятиме залученню близько 40 млрд євро в українську економіку в наступні роки.

Що відомо про програму Євросоюзу Ukraine Facility для України

6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);

технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. Загалом у цьому році очікується близько 16 млрд євро бюджетної підтримки за програмою.

Весною Україна вже отримала 6 млрд євро в межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility, що дало змогу забезпечити нагальні потреби бюджету ще до повноцінного запуску плану. У червні до державного бюджету України надійшов транш від Євросоюзу обсягом 1,9 млрд євро. У серпні Україна отримала 4,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.