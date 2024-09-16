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МВС назвало три "найуспішніші" камери автофіксації порушень на дорогах. Вони "заробили" на штрафах 50 мільйонів

камера,скорость

Камера автоматичної фіксації правопорушень у селі Дідовичі (Житомирська області) із 1 січня по 31 серпня 2024 року зафіксувала перевищень швидкості на 18 млн грн штрафів.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, передає ЦТС.

"Найрезультативніша – на відрізку дороги між Рівним та Житомиром, а саме у селі Дідовичі у напрямку Києва (км 247+134). З 1 січня по 31 серпня 2024 року вона "заробила" понад 18 839 888 грн на штафах за перевищення швидкості", – йдеться в повідомленні.

На другому місці "за успішністю" опинилася камера на трасі M-30, Ксаверівка, що на ділянці колії з Вінниці до Хмельницького. Вона принесла бюджету 65 228 штрафів на суму 16,41 млн грн.

Трійцю лідерів замикає камера на трасі М-09 Тернопіль – Рава-Руська (км 66 +283), яка зафіксувала 67 222 правопорушення, за якими виписано штрафів на 14,58 млн грн.

Як повідомлялося, з 26 серпня на українських автомобільних дорогах запрацювало ще 43 комплекси автоматичної фіксації правопорушень ПДР.

Нагадаємо, відповідальність за ст. 122 про перевищення встановлених обмежень швидкості КУпАП, становить:

  • більш ніж на 20 км/год – 340 гривень
  • більш ніж на 50 км/год – 1700 гривень

Розташування всіх комлексів можна переглянути за посиланням.

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Топ коментарі
+15
цікаво, якій кількості ДТП запобігли ці камери? чи їх основна функція - заробляти?
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16.09.2024 16:08
+10
Тут питання не про складно чи не складно пригальмувати. 99% цих камер встановлені не на ділянках ц підвищеною аварійністю, а там, де можна більше заробити!
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16.09.2024 16:04
+6
Знаю цю камеру. Типу - населений пункт, якого по факту немає! Жодного разу не бачив пішоходів, чистий "мусорський" розвідняк, ніяк на безпеку руху не впливаючий. Всі це розуміють, і їхати кілька кілометрів по тому ж автобану!!! але повільніше - це тільки в Україні можливо...
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16.09.2024 16:49
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Яка гарна новина! 🤬мабудь гроші зі штрафів пішли на потреби ЗСУ!
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16.09.2024 15:51 Відповісти
у держ. бюджет, або місцевим бюджетам
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16.09.2024 18:28 Відповісти
дикуни якісь - впевнений усі ті камери є у Waze
невже так складно пригальмувати та й їхати далі?
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16.09.2024 15:59 Відповісти
Тут питання не про складно чи не складно пригальмувати. 99% цих камер встановлені не на ділянках ц підвищеною аварійністю, а там, де можна більше заробити!
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16.09.2024 16:04 Відповісти
Не завжди так, але питання у іншому- саме ці камери встановлені на магістральних шляхах.
І таких камер від Києва, до Рівного, наприклад буде десятка півтора- два. Це означає, що на шляху у 300 км, буде більше десятка ділянок із швидкісттю 50 км на годину, загальною довжиною під 60 кілометрів!. Це в принципі абсурд.
Так, траси проходять через чисельні села, так від царя- гороха повелося, але сто разів можна було обнести магістральні шляхи парканами, як на Європейських автобанах, прорити за 30 років підземні переходи, і навіть шляхопроводи.
Але... найлегше знайти сокирку під лавкою.
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16.09.2024 21:34 Відповісти
як бачиш, не гальмують, а навпаки на газ тиснуть.
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16.09.2024 16:55 Відповісти
цікаво, якій кількості ДТП запобігли ці камери? чи їх основна функція - заробляти?
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16.09.2024 16:08 Відповісти
Моніторити ситуацію на дорозі та фіксувати порушення ПДР.
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16.09.2024 18:30 Відповісти
Якщо судити за кількістю штрафів , то жодній , бо якби запобігали , то де б бралися порушники .
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17.09.2024 00:03 Відповісти
"дебіли блд" (С)
Показником якості роботи МВС є не кількість нарубленого бабла, а скорчення, запобігання і розкриття правопорушень.
Хоча з іншого боку, штраф 340 гривень за +20кмч, то якась фігня. В НЛ за таке порушення довелось би заплатити 240євро (десь в районі 11 штук гривень).
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16.09.2024 16:12 Відповісти
Вам не вгодиш. То так і напишіть - тре різко підвищити штрафи у нас до євро. рівня.
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16.09.2024 18:32 Відповісти
Нарід в НЛ досить нормально їздить. Дуже мало хто перевищує швидкість, бо дорогувато. Якшо в Україні буде дорого + покарання буде невідворотнє для всіх, то багато чого зміниться.
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16.09.2024 20:39 Відповісти
вірно мислиш оковитий зміє, менти у нас голландські, судді із прокурорськими йдуть туди заради справедливості та за покликом душі та й українці за час війни збагатіли що арабські еміри, еге ж?
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16.09.2024 21:37 Відповісти
Прикинь , в Україні той у кого в кишені вітер свище теж під цією камерою їде за правилами , а ті у кого "все порішаю" показують їй фак , а оператори "автоматичної фіксації " потім від гріха подалі відео видаляють що по шапці не настукали за образу штрафом блатних та козирних (( Та і виписані штрафи у своїй більшості погинули в судах , де сьогодні по одному судді сидить і ті адмінки за терміном давності в макулатуру ідуть.
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17.09.2024 00:11 Відповісти
Щипають гусей як казав відомий підар
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16.09.2024 16:23 Відповісти
тут то якраз не гусей, а порушників, а той відомий підар щипає тих хто гроші заробляє.
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16.09.2024 16:57 Відповісти
Знаю цю камеру. Типу - населений пункт, якого по факту немає! Жодного разу не бачив пішоходів, чистий "мусорський" розвідняк, ніяк на безпеку руху не впливаючий. Всі це розуміють, і їхати кілька кілометрів по тому ж автобану!!! але повільніше - це тільки в Україні можливо...
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16.09.2024 16:49 Відповісти
Зразу видно що ти балабол.Бо в Європі і не таке можна побачити Але в Європі всі порушникі платять,а наші бики не всі.
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16.09.2024 17:25 Відповісти
цікаво хто їздить 50 км./год??? ***** правила які всі порушують????
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16.09.2024 17:14 Відповісти
Запитай в європейців і вони тобі дадуть відповідь,якщо сам не можеш збагнути.
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16.09.2024 17:26 Відповісти
Бізнес знищили правоохоронці. Тепер бюджет тримається на штрафах.
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16.09.2024 18:21 Відповісти
Краще вони б зайнялися порушеннями у містах де всі тротуари , газони та велодоріжки забиті авто. Простіше встановити на трасі камеру і рахувати штрафи. Зробіть підземні переходи для зручності пішоходів
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16.09.2024 18:56 Відповісти
Не для того вони камеру встановлювали щоб пішохідний перехід копати , як же тоді шрафи виписувати (( Хоча є інше - на Полтавщині відгепали бетонку , а на ній у чистому полі понаставляли пішохідних мостів хрін зна для чого , реально - до найближчого села кілька кілометрів , а посеред чистого поля переходи надземні стоять і підходи до них бур'яном заросли ((
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17.09.2024 00:18 Відповісти
Тільки половина цих грошей йде власникам камери! Чи всі думають що там вони державні висять і гроші всі в бюджет?
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17.09.2024 08:26 Відповісти
Тернополь - Рава Русская: проехать более-менее нормальный участок дороги побыстрее, чтобы потом хоть как-то скомпенсировать ковыляние по лунной поверхности. Зная это. очень выгодно не ремонтировать всю трассу, а вместе этого наставить камер и косить бабло.
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17.09.2024 09:43 Відповісти

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