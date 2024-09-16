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росія (13650) технології (525) телеком (58)

Немає компонентів: Росія виявилася нездатною виробляти телекомунікаційне обладнання без імпорту

связь,вышка,мобильная

Російські виробники телекомунікаційного обладнання не можуть виконати запропонований урядом РФ план переходу на використання компонентів місцевого виробництва.

Про це йдеться у листі російського об'єднання "Консорціум "Телекомунікаційні технології"" (об'єднує держкорпорацію "Ростех", "Ростелеком", групу "Елемент" та інших представників галузі) на адресу Мінпромторгу та Мінцифри РФ, пише місцеве видання "Вєдомості".

У листі російські виробники просять уряд пом'якшити вимоги, які дозволять визнавати обладнання вітчизняним.

Йдеться про проєкт постанови уряду РФ, який передбачає, що з 2026 року у російському телекомунікаційному обладнанні має бути не менше 10% електронної компонентної бази (ЕКБ) місцевого виробництва, до 2028 року її частка має зрости до 30%, а до 2030 року – до 60%.

Однак учасники російського телекомринку спільно із НДІ радіоелектроніки вказують на "недосяжність запропонованих показників відсоткової частки російського ЕКБ", оскільки місцеві виробники просто не виробляють достатньої номенклатури товарів, якими можна було б замінити імпортні.

Крім того, нові вимоги змусять російських виробників телекомунікаційного обладнання перепроєктовувати його, щоб пристосувати для використання компонентів місцевого виробництва. Це може спричинити проблеми з постачанням техніки державними замовникам у РФ, найбільшим операторам зв'язку, а також суб'єктам критичної інформаційної інфраструктури, наголошується у листі.

В організації попередили: якщо постанова уряду буде ухвалена у запропонованій редакції, то з 1 грудня 2024 року дія всіх виданих рішень про визнання телекомунікаційного обладнання російським буде припинена. Таким чином, у країні не залишиться вітчизняного обладнання для зв'язку, зробили висновок представники галузі.

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"Терміни, які ставляться перед російськими вендорами, можна назвати не просто амбітними, а практично недосяжними. Ми шукаємо вітчизняні аналоги вже кілька років і досі не знаходимо реальних кандидатів. Це стосується практично всієї нашої номенклатури", – прокоментував звернення гендиректор російського виробника телекомунікаційного обладнання "Іртея" Дмитро Лаконцев.

За його словами, імпортозаміщення ключових компонентів для виробництва обладнання потребує більше часу.

Гендиректорка SNDGroup Ольга Квашенкіна додала, що російські підприємства, які вже виготовляють компонентну базу, перевантажені замовленнями і навряд чи зможуть значно збільшити виробництво комплектуючих у найближчі 5-7 років.

Основні проблеми полягають в імпортозаміщенні мікросхеми пам'яті (DRAM), FPGA, потужних НВЧ-тразисторів для радіотракту базових станцій, а також деяких аналогових мікросхем, пояснює незалежний аналітик, автор телеграм-каналу RUSmicro Олексій Бойко.

Автор: 
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Топ коментарі
+5
Та в них його ніколи і не було. "російська електроніка" звучить як анекдот. Але ж, з проблемами чи ні, але компоненти в рашку надходять, навіть в ракетах американські чіпи, тому, думаю, проблем у них немає
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16.09.2024 15:22
+2
Проблеми кацапськіх пропагандонов повинни #бати самих пропагандонов.
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16.09.2024 15:23
+2
Краще б вона ракети з шахедами не могла виготовляти.
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16.09.2024 15:53
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Китаи підсуєтиться - геть циганські голки піджене
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16.09.2024 15:14 Відповісти
гуйавей будуть обладнання ставити, але вони під санкціями Американськими, то хз.
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16.09.2024 17:14 Відповісти
Таким чином, у країні не залишиться вітчизняного обладнання для зв'язку, зробили висновок представники галузі.
Якщо зараз частка "вітчизняного" не більше 10%, то можна сказати, що "вітчизняного" ніколи й не було.
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16.09.2024 15:15 Відповісти
Хіба завод "Світлана" не випускає більше електронних ламп?
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16.09.2024 15:22 Відповісти
Може і не випускає, бо катоди з Китаю а скло з НДР.
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16.09.2024 15:45 Відповісти
Та в них його ніколи і не було. "російська електроніка" звучить як анекдот. Але ж, з проблемами чи ні, але компоненти в рашку надходять, навіть в ракетах американські чіпи, тому, думаю, проблем у них немає
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16.09.2024 15:22 Відповісти
Проблеми кацапськіх пропагандонов повинни #бати самих пропагандонов.
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16.09.2024 15:23 Відповісти
Так рашка ніколи і не виробляла телеком обладнання... Хіба що шось військове, на лампах і на шасі від танка.
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16.09.2024 15:43 Відповісти
Стремление к собственному производству очень глупая идея для любой страны. Это как в роддомах заставляют рожать женщин самих, чтобы человечество не разучилось рожать естественным образом. Больно и невыгодно, абстрактная забота о будущем. Но всем надо смириться что с Азией никто уже больше не сможет конкурировать. Проще не мучить вагину, а наслаждаться дешевыми компонентами для всего.
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16.09.2024 15:46 Відповісти
А нафіг скрєпним телефони здались, ще анігдоти про пуйло будуть по них розказувати.
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16.09.2024 15:51 Відповісти
Краще б вона ракети з шахедами не могла виготовляти.
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16.09.2024 15:53 Відповісти
И тем не менее им как-то удается импортировать в обход санкций.
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16.09.2024 16:11 Відповісти
А на ракети компоненти є.
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16.09.2024 18:17 Відповісти

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