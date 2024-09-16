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держбюджет (1538) МВФ (1730) податки (2329) ПДВ (409) Железняк Ярослав (86)

МВФ вимагатиме додаткового підвищення податків, якщо доходи бюджету відставатимуть від плану, – Железняк

железняк

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вимагатиме додаткового підвищення податків у наступному році, якщо передбачений законопроєктом про державний бюджет на 2025 рік план надходжень не виконуватиметься, або ж з'явиться потреба збільшувати держвидатки.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Мінфін повідомив, що в програмі МВФ є положення, що якщо в бюджеті-2025 будуть суттєві зміни в доходах та видатках, то буде вимога про додаткове підвищення податків (включно із ПДВ)", – написав депутат.

Він уточнив, що наразі Мінфін такої необхідності не передбачає.

"Я уточнив, чи в параметрах, в яких зараз внесено бюджет-2025, це необхідно? Відповідь: ні. В таких макропоказниках, у яких внесено, бюджет не треба додатково збалансовувати окрім урядового законопроєкту 11416-д", – додав Железняк.

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Як повідомлялося, на засіданні у понеділок, 16 вересня, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у повторному першому читанні законопроєкт №11416-д про підвищення податків.

Очікується, що у першому читанні законопроєкт розглянуть найближчими днями, а у другому – вже у жовтні. Проте він набере чинності "заднім числом" – з 1 жовтня 2024 року. У разі ухвалення закону на 2024 рік відповідні податкові зміни принесуть 58 млрд, та 137 млрд грн в наступному.

Оновлений текст проєкту закону передбачає:

  • підвищення військового збору на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме: підвищення ставки з 1,5% до 5%; встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи; встановлення ВЗ для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати;
  • встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
  • встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
  • вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС;
  • зміну податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання).

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Топ коментарі
+21
А у чому проблема? Введіть прогресивний податок на доходи, наприклад як у США. Заборонить офшорні компанії. І буде вам щастя. Чи "це інше"?
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16.09.2024 14:46
+18
Українська влада ЗАВЖДИ БРЕХАЛА про "вимоги МВФ".
Але зе-влада навіть у цьому змогла переплюнути попередників.
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16.09.2024 14:54
+16
І чого ж то біженці додому повертатись не хочуть? І чого ж то бізнес закордон втікає? І чого ж то економіка в нас падає, ціни ростуть, народ бідніє...? А воно он що, так то МВФ вимагає...
А просто красти перестати, на всіляку херню бюджет деребанити, ну, хоч би, собі, любимим хоч трошки мордяки поприкривати, а то вже в горлі удобищам застрягає, і не в одному, а в два-три горла виродки пхають...
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16.09.2024 14:48
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в офшорах ваше вимагання. Звідти і діставайте, а не з народу останню шкіру. соросята недобиті
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16.09.2024 14:44 Відповісти
а Сорос то туд до чого, у нього і його програм трохи інші цілі. А те, що хєрмансев і зебілота прикриваються неіснуючими вимоагми МВФ щодо збільшення податків то це факт.
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16.09.2024 16:17 Відповісти
А у чому проблема? Введіть прогресивний податок на доходи, наприклад як у США. Заборонить офшорні компанії. І буде вам щастя. Чи "це інше"?
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16.09.2024 14:46 Відповісти
Ти того, на "святе" зазіхнув? Ще скажи, щоб податок на розкіш ввели. А нахрена? Податок на бідність то значно простіше... Та й багатих ж в нас не так багато, як бідних...
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16.09.2024 14:50 Відповісти
а МВФ в курсе что он требует ? или зеленые слуги урода просто кивают мол надо
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16.09.2024 14:46 Відповісти
Він, МВФ за це ще не чув.
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16.09.2024 14:57 Відповісти
да вы вместо того, чтобы каждый раз прогибаться перед МВФ, думали как экономику стимулировать за счет либеральных подходов. Все по этому пути шли, а не закручивали гайки
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16.09.2024 16:16 Відповісти
Запитання не до мене. То до найвЯлЯчайшага говнокомандувача, юриста, "артиста" і економіста В.О. Зяленськагата його 5 - 6 менеджерам.
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16.09.2024 16:49 Відповісти
Ну тоді я і багато українців вимагатимуть у МВФ - підвищення розміру пенсії та заробітньої плати
І це буде справедливо
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16.09.2024 14:46 Відповісти
А 'мвф' не вимагає припинити красти, та повернути накрадене з офшорів? Як вони ******* все на когось звалювати
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16.09.2024 14:47 Відповісти
А МВФ і не знає, що він "вимагає підвищити податки". МВФ порадив припинити красти, не витрачати гроші на прутню типу "земарафону", ліквідувати схеми та навести ладу на митниці. І тоді не треба буде підвищувати подкатки зовсім.
Але ж слуги та їх підспівувачи так не можуть - бо ще не всі "прибарахлились"
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16.09.2024 17:38 Відповісти
І чого ж то біженці додому повертатись не хочуть? І чого ж то бізнес закордон втікає? І чого ж то економіка в нас падає, ціни ростуть, народ бідніє...? А воно он що, так то МВФ вимагає...
А просто красти перестати, на всіляку херню бюджет деребанити, ну, хоч би, собі, любимим хоч трошки мордяки поприкривати, а то вже в горлі удобищам застрягає, і не в одному, а в два-три горла виродки пхають...
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16.09.2024 14:48 Відповісти
Налог с роскоши не пробовали сделать как в ЕС?
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16.09.2024 14:50 Відповісти
Govtva
Розкіш- це...взуття?
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16.09.2024 15:03 Відповісти
А суумочки за 2-3 тыс евро?
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16.09.2024 15:12 Відповісти
МВФ не вимагає друзів Деркача і Сівковича керувати країною?
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16.09.2024 14:51 Відповісти
А ще МВФ вимагатиме, щоб кожен депутат побудував по ще одному маєтку в Конче-Заспі. Без цього - ніяк!
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16.09.2024 14:52 Відповісти
Українська влада ЗАВЖДИ БРЕХАЛА про "вимоги МВФ".
Але зе-влада навіть у цьому змогла переплюнути попередників.
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16.09.2024 14:54 Відповісти
Знову казачки про вимоги МВФ підняти податки. Збалансувати бюджет, це не про підняття податків.
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16.09.2024 14:54 Відповісти
3,14здить зелена сволота.
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16.09.2024 14:56 Відповісти
Ключове слово - "вимагатиме". Жопізняк бреше, як дише. Це тому, що гадючий владі треба вбити малий і середній бізнес - локомотив усіх Майданів і протестів.

Зєлю геть. Вибори
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16.09.2024 15:08 Відповісти
Помоему этот Железняк в голосе чисто номинально. В душе он слуга нариту!!!
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16.09.2024 15:18 Відповісти
Брехня 100%
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16.09.2024 15:27 Відповісти
заберіть 1,5 міліарда з телемарафета
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16.09.2024 15:48 Відповісти
Звиздьож! МВФ не вимагає підвищувати податки. МВФ вимагає надати дані, з яких ресурсів Україна розраховує повертати кредити і проценти. Але Зельониє знайшли тільки одне джерело. Не відмова від схематозів, не боротьба з контрабандою, не вивід тіньового бізнесу в легал. А стригти бабки з населення!
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16.09.2024 16:09 Відповісти
МВФ висунув вимоги купувати кофтинки сосні їрмака дашутці зарівній не дешевше 3500€!
А пораненим воїнам поза штатом платити не більше 550 грн.
Ї...баш їх, вова+ондрюша!
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16.09.2024 16:10 Відповісти
И опять все ляжет мертвым грузом на конечного потребителя. Ведь любое повышение налогов - это рост цен и инфляции
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16.09.2024 16:14 Відповісти
зміну пюдаткового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання).
.лядь. Ну что-же: в три раза больше геморроя, в три раза больше оснований для штрафов у налоговой, в 2,5 раза больше расходов на бух.обслуживание у ФОПов. Угадайте с одного раза, кто за весь этот лядский цирк заплатит.
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16.09.2024 16:21 Відповісти
Напомним, ранее https://ru.slovoidilo.ua/2021/04/01/novost/politika/raskol-golose-kira-rudik-rasskazala-konflikte-frakcii внутренний конфликт в «Голосе» стал публичным. Разделились мнения нардепов относительно вектора развития партии. 10 нардепов обвинили партийное руководство в узурпации власти, сотрудничестве со «Слугой народа» за спиной у однопартийцев, нецелевом использовании средств и покупке ботов в сети.

Они требуют переизбрания руководства партии, обвиняяhttps://ru.slovoidilo.ua/2021/03/30/statja/politika/rastrata-partijnyx-sredstv-kakoj-zakonoproekt-possoril-golos Киру Рудик и Ярослава Железняка в подковерных договоренностях с правящей партией .
зе п ри. а коли вибори будуть ?? а то ви засиділис не на нараах дуже довгенько, бо мобілізацію в е= вигляді мона,,, а вибори - ні ??
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16.09.2024 17:00 Відповісти
МВФ вимагає збалансованого бюджету Інакше кажучи жити по доходах а не витрачати кошти хто зна на що Видатки на себе коханих зменшііть і буде вам щастя
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16.09.2024 17:07 Відповісти
Требования МВФ про повышение налогов - в студию!
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16.09.2024 17:30 Відповісти
Брехуна железнЯКа гнати в шию.МВФ вимагає тільки збільшення пенсій і соц.виплат і суттєве зменшення витрат на держапарат і скорочення кількості чиновників Україні.
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16.09.2024 18:55 Відповісти
Цю байку за МВФ вже задовбались слухати. МВФ завжди тільки схвалює пропозиції уряду по стабилизації бюджету.Але пропозиції розробляє ВИКЛЮЧНО УРЯД!Це принципова позіція МВФ.Йому байдуже,де ми візьсемо гроши для забезпечення позик.
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16.09.2024 20:53 Відповісти
Країну чорноземів та надр і далі роблять боржниками. І це депутати висвітлюють.
І це стало нормою? Далі-далі.
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17.09.2024 01:36 Відповісти
а МВФ про це знає ?
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17.09.2024 05:49 Відповісти
На фоні недостачі коштів необхідних для ВСУ та інших край необхідних виплат, якось дивно виглядають підвищення заробітної плати депутатам та іншім деяким категоріям держслужбовцям. Дуже дивують заробітні плати суддів, різного роду депутатів, керівників різних державних установ, вишів, СБУ, МВД. Які постійно інформують про свої заробітні плати, пенсії. І все це робиться в той час, коли доходи бюджету відстають від потреб на саме необхідне. Вже МВФ прямо каже схаменіться, перестаньте розтягувати бюджет по кишеням, перестаньте красти. Бо вже нема грошей в Україні.
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17.09.2024 08:48 Відповісти

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