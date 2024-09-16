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паливо (478) Нова пошта (266) пальне (17)

"Нова пошта" почала торгувати дизпаливом

Нова Енерджі

Компанія "Нова Енерджі", що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта), розпочала дрібногуртові продажі дизельного пального на відкритому ринку.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що першими покупцями стали українські сільськогосподарські підприємства.

Раніше компанія забезпечувала потреби у пальному "Нової пошти": постачала дизель для заправки автомобілів та генераторів.

Як додали у пресслужбі, "Нова пошта" почала закуповувати пальне для власних потреб влітку 2022 року – після ворожих ударів по нафтосховищах та дефіциту палива. Тоді група й створила "Нова Енерджі".

"Компанія отримала необхідні ліцензії, закупила власні бензовози, інвестувала в мобільні паливозаправники й уклала довготривалі контракти з виробниками та імпортерами, аби убезпечити логістику від перебоїв в постачанні пального. Серед ключових постачальників палива зараз — такі компанії як Orlen, Hellenic, "Укрнафта", Vitoil та інші", – йдеться у повідомленні.

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На сьогодні компанія на 70% покриває потреби "Нової пошти" у дизельному паливі.

Обсяг інвестицій у створення "Нова Енерджі" у 2022-2023 роках склав $3 млн. Найближчим часом компанія планує вдвічі збільшити парк бензовозів. Також у планах до кінця року – вийти на обсяги продажів до 1,5 млн тонн палива щомісяця.

Як повідомлялося, ЄБРР надав кредит у 70 млн євро групі компаній Nova для фінансування інвестиційної програми на 2024 рік. Кошти надаються на оновлення і розширення мережі групи

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И сколько будет стоить посылка с соляркой?
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16.09.2024 14:51 Відповісти

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