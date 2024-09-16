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ВР (2804) законопроєкт (1648) парламент (1916) митниця (800) Стефанчук Руслан (23) Державна митна служба (447)

Стефанчук анонсував розгляд законопроєкту про перезавантаження митниці. Він чекає на друге читання понад рік

Спікер парламенту Руслан Стефанчук

Про це спікер парламенту Руслан Стефанчук під час конференції "Україна на шляху до ОЕСР і приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом", передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз у нас актуальний перезапуск митниці. Ви знаєте, що відповідний законопроєкт уже перебуває в залі. Думаю, що найближчим часом його також розгляне український парламент", – сказав Стефанчук.

Він зауважив, що стосовно цього законопроєкту у парламенті відбувалися серйозні дискусії.

"Думаю, ми знайшли ту важливу формулу, яка дасть можливість забезпечити прозорість діяльності української митниці", – додав спікер.

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Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №6490 про перезавантаження Митниці ще у квітні 2023 року.

Він передбачає:

  • прозорий конкурс на посаду голови Державної митної служби за прикладом кращих практик Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції із залученням міжнародних експертів;
  • чіткий алгоритм прийняття рішень конкурсною комісією, яка вносить подання прем’єр-міністру лише на одну кандидатуру (переможця конкурсу),
  • право новому голові Держмитслужби формувати кадровий потенціал митних органів, в тому числі шляхом призначеннях його заступників виключно за погодженням з головою, а також скасування необхідності погодження з Міністром фінансів призначення на посади та/або звільнення з посад керівників середньої ланки (зокрема начальників митниць та директорів департаментів центрального апарату) та положень про територіальні органи;
  • щорічний зовнішній незалежний аудит ефективності діяльності митних органів, негативний висновок за результатами проведення якого є підставою для звільнення голови Митної служби,
  • проведення одноразової атестації посадових осіб митних органів з метою встановлення відповідності займаній посаді,
  • визначення розмірів окладів посадових осіб Митниці.

Наприкінці серпня 2024 року Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у другому читанні проєкт закону №6490 "Про внесення зміни до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів", який передбачає перезавантаження митниці.

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16.09.2024 14:29 Відповісти

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