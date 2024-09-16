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ВР (2804) Рахункова палата (174)

Комітет Ради підтримав реформу Рахункової палати. Це вимога МВФ та США

палата,рахункова

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав в першому читанні законопроєкт № 10044-д про реформу Рахункової палати.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Зокрема, проєкт закону передбачає:

  • розширення мандату на усі публічні фінанси (бюджети ОМС, кошти ДП і позабюджетні фонди);
  • посилення фінансової, політичної та адміністративної незалежності Рахункової палати;
  • прозорий конкурс на членів РП з вирішальним голосом міжнародних експертів;
  • формальні парламентські процедури для розгляду звітів та моніторингу виконання рекомендацій;
  • Рахункова палата матиме 11 членів (замість 13 зараз);
  • впровадження періодичного зовнішнього оцінювання незалежними експертами з міжнародним досвідом аудиту.

За словами нардепа, ухвалення відповідного законопроєкту є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.

Як повідомлялося, податковий Комітет ВР рекомендував ухвалити у повторному першому читанні законопроєкт № 11416-д щодо підвищення податків.

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Може не треба було без конкурсу ставити свою людину, яка навіть англійської не знала? Дожимайте)
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17.09.2024 02:06 Відповісти

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