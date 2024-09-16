Forbes розповів про п’ять розробок "Метінвесту" Ахметова, які роблять ЗСУ сильнішими

Із початку повномасштабного вторгнення кількість солдатів у Силах оборони зросла майже вшестеро – з 0,25 млн до 1,2 млн. Група "Метінвест" Ріната Ахметова також стала до боротьби з ворогом. Уже розроблено та впроваджено кілька важливих інженерних рішень, що допомагають в оборонних та наступальних діях війська, і таким чином "Метінвест" теж бере участь у захисті країни.

Саме тому цю ініціативу назвали "Сталевий фронт Ріната Ахметова", повідомляє пресслужба компанії.

Для бійців "Метінвест" створив металеві капсули, які на фронті рятують від уламків та куль. "Криївки" розроблено у співпраці з інженерами Міністерства оборони, і такі підземні бункери залишаються мало не єдиним надійним способом убезпечення бійців. Після додаткових консультацій із фахівцями ЗСУ, конструкцію було розширено до командного пункту, який складається з п’яти-шести окремих металевих мобільних бункерів, з’єднаних між собою. Від початку вторгнення "Метінвест" передав бригадам ЗСУ понад 530 одиниць різного роду "криївок".

Одна з найбільших проблем для наших сил оборони – велика кількість БПЛА противника. Щоб убезпечити техніку, фахівці групи "Метінвест" розробили ловці "Ланцетів" – металеві конструкції, які зупиняють ворожі дрони. Ця мобільна споруда не потребує багато зусиль для встановлення над технікою. А після того, як вона "спіймала" ворожий дрон, може бути легко відновлена, щоб протистояти новим атакам ворога.

Танки теж потребують захисту від безпілотників. Для них "Метінвест" розробив спеціальні сталеві екрани для захисту танків. Станом на літо 2024 року "Метінвест" виготовив і передав ЗСУ понад 25 додаткових систем захисту для різних типів танків – як для Т-64 чи Т-72, так і для M1 Abrams.

Є у компанії також рішення для наступу: одне з них – протимінні трали для передової. Вони встановлюються на танки, і знешкоджують до десяти підривів – завдяки тому, що інженери зробили протимінні катки парними. Силам оборони вже передано 23 таких трали, нову партію наразі виробляють. Також до кожного трала додають комплект для ремонту.

Швидко дістатися до "нуля" або зайти в тил ворога бійцям допомагають вироблені "Метінвестом" мотовсюдиходи, які здебільшого називають "багі". Вони виконують ту саму функцію, що і звичайні авто, – доставляють бійців, зброю, боєкомплект, їжу та воду на передову. При цьому за прохідністю вони не поступаються найкращим позашляховикам, а коштують значно дешевше. Виробляти їх можна майже в кустарний спосіб, у будь-якому гаражі чи на СТО. А "Метінвест" – безкоштовно постачає метал для виробництва цих працьовитих машин. Із металу компанії зробити вже 22 авто, які виручають бійців.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" – це мілітарна ініціатива, започаткована відомим українським бізнесменом Рінатом Ахметовим. Метою цієї ініціативи є підтримка Збройних сил України та інших силових структур у боротьбі проти російської агресії. Загальна сума, яку Рінат Ахметов направив на допомогу Україні, перевищує 10 млрд грн.