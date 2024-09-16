У "Дії" запустили гранти на навчання для студентів-контрактників. Хто може скористатися сервісом

У застосунку "Дія" запустили новий сервіс – державні гранти на навчання для студентів, які вступили на контрактну форму навчання. Вони вперше отримають фінансову підтримку від держави.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Гранти доступні студентам, які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування.

Зазначається, що гранти частково або повністю покриють вартість навчання. Розмір фінансової підтримки залежить від бала на НМТ з будь-яких двох предметів: понад 150 балів – грант 15 000 грн, понад 170 балів – грант 25 000 грн.

Сума гранту може збільшуватися залежно від коефіцієнта спеціальності. Детальніше –за посиланням.

Як отримати грант

Щоб отримати грант на навчання, необхідно оновити "Дію", у переліку документів знайти "Сертифікат на навчання", натиснути "Отримати грант" та активувати його Дія.Підписом від сьогодні до 5 листопада. "Дія" сповістить, коли університет отримає гроші.

"Упровадження грантів –революційний крок для української системи освіти. Нова система фінансування трансформує підхід до освіти серед студентів і навчальних закладів. Вступники отримують свободу вибору бажаної професії, а університети конкуруватимуть між собою за якість навчання та розвиток науки й інновацій", – наголосили у Мінцифрі.

Послуга в "Дії" реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством освіти і науки та ДП Інфоресурс.