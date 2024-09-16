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ВР (2804) податки (2329) військовий збір (26)

Профільний комітет Ради схвалив законопроєкт про підвищення податків

гривня,гроші

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у повторному першому читанні законопроєкт № 11416-д щодо підвищення податків.

Про це повідомив голова комітету, народний депутат Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, оновлений текст проєкту закону передбачає:

  • підвищення військового збору на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме: підвищення ставки з 1,5% до 5%; встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи; встановлення ВЗ для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати;
  • встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
  • встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
  • вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС;
  • зміну податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання).

Крім того, документ має доручення уряду розробити законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування військового збору до спецфонду держбюджету для їх спрямування на потреби фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Як додав заступник голови комітету, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, до жовтня закон в цілому не встигнуть ухвалити, водночас його впровадження очікується "заднім числом" з 1 жовтня.

У разі ухвалення закону на 2024 рік відповідні податкові зміни принесуть 58 млрд, та 137 млрд грн в наступному.

Голосування очікується вже найближчими днями.

Як повідомлялося, 3 вересня народні депутати провалили голосування за пов'язаний законопроєкт №11416-д про підвищення податків для фінансування оборони. У першому читанні законопроєкт набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу".

Раніше податковий комітет ВР зняв з порядку денного підвищення податків для банківського сектору до 50% у 2024 році. Проти цього виступили Мінфін, Нацбанк та Міжнародний валютний фонд.

Детальніше читайте у нашому матеріалі: У пошуках компромісу. Як змінилася концепція підвищення податків

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Топ коментарі
+18
Це все для того щоб повернути українців з рабства Європи....дякуємо нашим мудрим керманичам(в гробу я їх всіх бачмв в білих тапках )
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16.09.2024 11:45
+17
Дякуємо нашому сонцесяйному гідранту, дуже дякуємо!
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16.09.2024 11:41
+11
Щоб боротись з конвертами, шмарклі залазять до людей, які офіціно працюють, а конверточники, ще більше будуть мати прибутки!
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16.09.2024 11:45
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Дякуємо нашому сонцесяйному гідранту, дуже дякуємо!
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16.09.2024 11:41 Відповісти
потужно
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16.09.2024 12:29 Відповісти
впровадження очікується "заднім числом" Джерело: https://biz.censor.net/n3510083

Ці заднеприводні тільки заднім числом і вміють все робити.
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16.09.2024 12:42 Відповісти
Щоб боротись з конвертами, шмарклі залазять до людей, які офіціно працюють, а конверточники, ще більше будуть мати прибутки!
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16.09.2024 11:45 Відповісти
Це все для того щоб повернути українців з рабства Європи....дякуємо нашим мудрим керманичам(в гробу я їх всіх бачмв в білих тапках )
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16.09.2024 11:45 Відповісти
А ще хочуть закрити всі державні пологові будинки бо їх Утримання не доцільне через катастрофічну динаміку народжуваності.
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16.09.2024 11:47 Відповісти
А для чого їх закривати як у нас вже давно закритий.Везуть жінок за 100 км в обасний.Тепер діти для багатих.
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16.09.2024 11:51 Відповісти
Взагалі пофіг що там вони наприймають. Підсумок вже й так зрозумілий
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16.09.2024 11:47 Відповісти
Страховим таки не підняв, або в зелених є пара-трійка страхових...Рінат ж свою компанію продав ВУСО, більшість акцій якої належить венчурному фонду, який належить 2 фізособам. Так що можуть впевнено працювати як пралки на офшори..
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16.09.2024 12:02 Відповісти
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16.09.2024 12:02 Відповісти
замість піднімати ефективність використання, вони піднімають ставки.
в підсумку не буде ні економіки, ні податків.
все до чого торкаються зелені п*дари перетворюється на лайно.
треба топити за вибори
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16.09.2024 12:14 Відповісти
ФОПам повышение налогов и усложнение отчетности,а крупным и успешным торговым сетям налоговые скидки - отличная работа московитской агентуры.
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16.09.2024 12:15 Відповісти
Ну а разом з банками, які компенсують втрати підвищенням відсотків на всі види операцій, зростуть ціни взагалі на все. Дякую, відкрийте вже кордони, я залишу паспорт на виїзді. Бо я краще будуть платити податки в якійсь розвиненій країні, де їх не крадуть і буду відчувати себе людиною, а не рабом який повинен фінансувати нові маєтки для зеленої банди.
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16.09.2024 13:56 Відповісти
Все одно зелень вонюча розкраде все
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16.09.2024 14:40 Відповісти
****** ненажерливі тварюки. Соц.стандарти ми заморожуємо (попередньо піднявши ставку своїм помічникам до 136 тис на місяць), сінімалку фіусуємо, прожитковтй мінімум 2700 чи щось типу того. Але новий військовий збір буде закладено в цінники, усі "покращені" ставки податків - туди ж. Заплатіть, віддайте вае та здохніть. Не дякуйте
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16.09.2024 15:15 Відповісти
ФОПам 2 групи треба збільшити податок з 20% МЗП до 50%. Майже не відчують.
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16.09.2024 18:44 Відповісти
А оподаткувати оффшори комітет не схвалив???А чому???
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16.09.2024 19:04 Відповісти
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16.09.2024 19:17 Відповісти
з квартири в 63 кв. м беруть річний податок на нерухомість 900 грн а в царських селах під києвом та й по всій украіні сотні тисяч будинків по 600 кв.м по 1500 кв.м оформлених на бабусю дідуся свата або сваху і за цю елітну нерухомість не платять ***** ні одного шага . тому що цього житла немає в державному реєстрі нерухомого майна . його тупо не реєструють щоб не платити податок . А вирішити цю ..проблему.. просто -- кабмін видає постанову відключити газ електрику та воду поки царські будинки не будуть в ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ НЕРУХОМОГО МАЙНА АМІНЬ --- за рік в бюджет 100 млрд накапає . але ті гандони хто повинен це прийняти самі живуть у будинках по 1500 кв. м і не вносять своє майно в реєстр
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17.09.2024 06:40 Відповісти

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