Ворог атакував енергетичну інфраструктуру у п’яти областях

Упродовж минулої доби, 15 вересня, під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, у Донецькій області внаслідок обстрілу знеструмлювались підстанції, побутові споживачі, місцева промисловість, а також залізниця. Наразі живлення відновлено.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, знеструмлювались 404 абоненти у чотирьох населених пунктах. Живлення частково відновлено.

Водночас унаслідок несприятливих погодних умов знеструмлено 27 населених пунктів у Київській області, 23 населених пункти у Хмельницькій області, 12 населених пунктів у Чернігівській області, 11 населених пунктів у Дніпропетровській області, сім населених пунктів у Одеській області, п’ять у Полтавській та один населений пункт у Миколаївській області.

До того ж через низові пожежі знеструмлювались підстанції та побутові споживачі у Донецькій та Черкаській областях. На Черкащині також зменшував напругу об'єкт ВДЕ. Живлення відновлено за резервною схемою.

Також із технологічних причин у Київській та Харківській областях вимикались повітряні лінії. У Київській області знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення для споживачів відновлено за резервною схемою.

Як повідомлялося, 13 вересня під ворожі обстріли потрапляла енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.