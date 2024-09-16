Стратегічна рада з інвестицій затвердила Єдиний портфель публічних інвестпроєктів (оновлено)

Стратегічна інвестиційна рада України під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля ухвалила єдиний портфель публічних інвестпроєктів на 750 концепцій.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко у соцмережі X.

"У портфелі представлено 750 концепцій. Із них понад 100 у сфері охорони здоров'я, освіти, транспорту та енергетики визначено як пріоритетні та рекомендовані для включення до держбюджету-2025", – зазначила вона.

У пресслужбі Мінекономіки уточнили, що на програму підготовки та реалізації публічних інвестицій у проєкті держбюджету на наступний рік заплановано видатки обсягом 25 млрд грн.

На засіданні також обговорили порядок подання та оцінки проєктів, що фінансуються коштом міжнародних фінансових організацій, зокрема в рамках міжурядових угод з Південною Кореєю та Францією. Це проєкти з відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури, водопостачання, закупівлі медичного обладнання тощо.

Додатково Мінекономіки розгляне можливості залучення приватних інвестицій, а також державно-приватного партнерства для фінансування низки проектів, що не потрапили до основного переліку пріоритетних.

Планується, що фінальний перелік концепцій з Єдиного портфеля, які будуть реалізовані коштом держбюджету, буде схвалено Стратегічною інвестиційною радою до кінця вересня.

Моніторинг інвестпроектів буде здійснюватися через єдину інтегровану систему управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури DREAM.

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Як повідомлялося, Україна потребує від $10 до 30 мільярдів щорічних інвестицій упродовж наступних 10 років.