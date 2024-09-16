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банки (6846) ВР (2804) приватизація (1324) Гетманцев (440)

Комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт про спрощення приватизації держбанків

вр,парламент,рада,верховна

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт №11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.

Про це повідомив голова комітету народний депутат Данило Гетманцев у Telegram.

Ухвалення відповідного законопроєкту є вимогою Світового банка.

Як нагадує нардеп, документ:

  • розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
  • дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);
  • підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
  • включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
  • оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
  • враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
  • приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
  • запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.

Також законопроєкт передбачає посилену прозорість проведення процедури продажу шляхом збільшення обсягу інформації, що підлягає оприлюдненню, та проведення торгів через електронну торгову систему.

Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.

станом на початок року державні банки, включно з "Приватбанком" та "Сенс Банком", володіють 53,6% чистих активів банківського сектору та збергіають 64,5% коштів населення.

Нагадаємо, після банківської кризи 2014-2016 років, націоналізації "Приватбанку" та докапіталізації держбанків при одночасному виведенні з ринку багатьох приватних банків частка держбанків на ринку сильно зросла, проте в наступні роки почала знижуватися. Зокрема, у 2020-2021 роках вона скоротилася з 60,4% до 49,8%, у тому числі "Приватбанку" – з 27,9% до 24,7%.

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де заборона на приватизацію українських державних банків грошима "бородатих рашистських інвест дєдушек" .та інших рашистських міжнародних "інвестдєвушек" з 3,14дерації
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16.09.2024 11:03 Відповісти
Спрощена процедура, це коли взагалі без тендерів та торгів? Просто за один день, хтось з ОПи переписує документи на своє довірене лице?
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16.09.2024 11:11 Відповісти
Продаж.

Уявіть ситуацію. "Переписали" на когось банк. Пройшло 1,5 роки, влада змінилась. почнеться щось подібне, як з Коломойським.
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16.09.2024 12:08 Відповісти
А до тепер як продавали? З кривими конкурсами, зміненими правилами, і практично за безцінь. Правда вже і так не бажають. Хочуть взагалі в турбо-режимі.
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16.09.2024 14:10 Відповісти
Ще простіше?! Це як?!
Так як О.И.Бендер купив фірму «роги і копита»?
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16.09.2024 11:28 Відповісти
Шановна редакціє ! У вас плутанина термінів у цій статті.
Державних банків вже не існує. Є тільки банки у держ. власності - їх акції. Всі банки вже пройшли корпоратизацію.
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16.09.2024 12:06 Відповісти
А чому тільки банки? Продайте вже в кінці кінців всю Україну, тай годі. А то - то якийсь завод, то порт, то карабель. Годі вже цяцькатись!
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16.09.2024 15:19 Відповісти
То це і називається приватизація, або роздержавлення у широкому сенсі.
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16.09.2024 19:03 Відповісти

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