Польща знайде гроші на ініціативу Чехії із закупівлі снарядів для ЗСУ, – очільник МЗС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що його країна у майбутньому почне фінансувати чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України за межами Євросоюзу.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Зокрема, дипломата попросили прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що Польща, попри обіцянки, все ще не фінансує ініційовані Чехією закупівлі артилерійських снарядів для України по всьому світу.

Міністр підтвердив цей факт та пояснив, що йдеться про тимчасові формальні перешкоди.

"У нас є політичне рішення виділити 50 млн євро цього року і ще 50 млн наступного. Але є деякі технічні, адміністративні та правові питання, пов'язані з державним агентством стратегічних резервів. МЗС зробило свою частину роботи. Сподіваюся, колеги з інших міністерств також все зроблять. Це обов’язково буде зроблене", – сказав Сікорський.

Також польський міністр вважає, що країнам Заходу не варто серйозно сприймати російській ядерні погрози у рішенні щодо зняття "далекобійних" обмежень для України.

Чеська ініціатива з боєприпасами для України

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петро Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну по всьому світу. За його словами, існує можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.