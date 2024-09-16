В Україні зростає попит на китайські авто. Найпопулярніші моделі
У серпні українці придбали понад 1,7 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 61% більше, ніж у серпні 2023 року.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що з цієї кількості: нових – 1336 одиниць (+88%); вживаних – 371 (+6%).
Отже, за даними експертів, автомобілі китайського походження охопили 16% серпневого ринку нових легковиків. Водночас у сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,4%.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 78%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus – 179 одиниць;
- Honda M-NV – 169;
- Volkswagen ID.4 – 147;
- Zeekr 001 – 107;
- Nissan Ariya – 83.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Volkswagen ID.4 – 51 авто;
- Сhery EQ1 – 34;
- Zeekr 001 – 29;
- Nonda M-NV – 26;
- Nissan Ariya – 23.
Як повідомлялося, упродовж серпня в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто, що на 40% більше, ніж у серпні роком раніше. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.
Найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.
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