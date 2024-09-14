Хакери ГУР атакували найбільші банки Росії, – ЗМІ

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили чергову кібератаку на банківську систему Росії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела у ГУР.

"Українська розвідка знову атакувала найбільші банки Росії. Кіберфахівці ГУР здійснили чергову DDOS-атаку на банківську систему РФ. В результаті операції порушено роботу найбільших банківських установ держави-агресора, які забезпечують діяльність окупаційних військ ЗС РФ", – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що під атаку, зокрема, потрапили "Банк Росія", "Тінькофф банк", "Газ банк" та платіжна система "СБП".

Користувачі в багатьох регіонах РФ скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, неможливість скористатися "особистим кабінетом", припинення роботи сайтів та мобільних застосунків банків.

Також клієнти банків не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги.

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Як повідомлялося, 23 липня українські кіберфахівці розпочали масштабну кібератаку проти російського фінсектору. Унаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота російських платіжних систем, мобільних застосунків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо.

Пізніше під удар потрапили популярні онлайн-месенжери, інтернет-провайдери й надавачі телекомунікаційних послуг, найбільші російські соціальні мережі, низка застосунків, повʼязаних з наданням фінансових послуг. Атака тривала до 30 липня і стала однією з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру РФ.