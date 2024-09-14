Неділя пройде без відключень світла. Потужними приладами можна користуватися всю добу
У неділю, 15 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не прогнозуються.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
При цьому, зазначається, що користуватись потужними електроприладами можна протягом всієї доби.
Як повідомлялося, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.
До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.
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Мабуть через Єрмака ординці повідомили "Укренерго".
"Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену 03.06.2024 року в розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна) "... the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"
«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»
PS:
О том, что " зеленое" руководство, ( временное и нелегитимное) Украины работает на москву, известно и англичанам и другим Европейским союзникам.
Еще в Стамбуле в 2022 году, эти московские хотели сдать Украину. Только благодаря союзникам , этого не произошло.
Пока терпели и помогали Украине и ее народу, но терпец когда то заканчивается, даже у терпеливых союзников. Все схемы по получению денег за транзит московского газа известна, все счета, криптокошельки с IP адресами, на которые майнятся днем и ночью , тоже.
Только на Южно- украинской АЭС 34 криптофермы работают, и даже вызвали остановку энергоблока.
" Зеленые", это недозревшие красные, в голове мусор, они даже не понимают, что им дали временно подержать деньги, пока они исполняют порученные им задачи, а потом все отберут, или утопят в яхте, как случай с директором банка возле берегов Италии, спишут на взрыв газового балона, разрыв пукана, упавший метеорит, столкновение с китом.
Тем, кто не в курсе, напоминаю название организации, которая наедет на ВСЮ ЗЕЛЕНЬ, которая мародерила помощь союзников, называется она " Egmont Group". https://www.facebook.com/Zalman Shuher