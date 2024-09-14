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електроенергія (4082) Укренерго (1900) відключення світла (559)

Неділя пройде без відключень світла. Потужними приладами можна користуватися всю добу

електроенергія

У неділю, 15 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не прогнозуються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

При цьому, зазначається, що користуватись потужними електроприладами можна протягом всієї доби.

Як повідомлялося, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

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Путло пообіцяло керівникам "Укренерго" не обстрілювати ракетами-шахедами енергооб'єкти ?
Мабуть через Єрмака ординці повідомили "Укренерго".
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15.09.2024 00:09 Відповісти
прямь так и ждали разрешения, когда что включать, дебильновато
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15.09.2024 08:07 Відповісти
у тебя в Бельгии тоже отключения?
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15.09.2024 12:12 Відповісти
Сьогодні в Києві світло вимикали до 14.00.
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15.09.2024 14:39 Відповісти
ДяКуЄмО! І скажіть лідору взесвіту, що саме в цьому сенсі використовують слово потужно: потужними електроприладами.
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15.09.2024 17:23 Відповісти
" Ешь анансы, рябчиков жуй. День твой последний приходит буржуй!" ( Классика).

"Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену ‎03.‎06.‎2024 року в розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна) "... the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"

«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»

PS:

О том, что " зеленое" руководство, ( временное и нелегитимное) Украины работает на москву, известно и англичанам и другим Европейским союзникам.

Еще в Стамбуле в 2022 году, эти московские хотели сдать Украину. Только благодаря союзникам , этого не произошло.

Пока терпели и помогали Украине и ее народу, но терпец когда то заканчивается, даже у терпеливых союзников. Все схемы по получению денег за транзит московского газа известна, все счета, криптокошельки с IP адресами, на которые майнятся днем и ночью , тоже.

Только на Южно- украинской АЭС 34 криптофермы работают, и даже вызвали остановку энергоблока.

" Зеленые", это недозревшие красные, в голове мусор, они даже не понимают, что им дали временно подержать деньги, пока они исполняют порученные им задачи, а потом все отберут, или утопят в яхте, как случай с директором банка возле берегов Италии, спишут на взрыв газового балона, разрыв пукана, упавший метеорит, столкновение с китом.

Тем, кто не в курсе, напоминаю название организации, которая наедет на ВСЮ ЗЕЛЕНЬ, которая мародерила помощь союзников, называется она " Egmont Group". https://www.facebook.com/Zalman Shuher
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16.09.2024 07:58 Відповісти
Головне ,що їдуть акуми а що буде зимою побачимо.Краще б менш балачок про енергетику
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17.09.2024 09:14 Відповісти

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