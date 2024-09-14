В Україні подорожчали помідори до максимуму за останні сім років

Тепличні помідори в Україні зросли в ціні та коштують не менше 50-60 грн/кг ($1,21-1,45/кг), що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За їхніми словами, можна констатувати, що на сьогоднішній день помідори надходять у продаж за найвищими, щонайменше, за останні сім років цінами.



Представники тепличних комбінатів зазначають, що підвищувати ціни їм дозволяє значна активізація попиту на внутрішньому ринку, адже дедалі більшу зацікавленість у придбанні цих овочів стали виявляти місцеві роздрібні мережі та оптові компанії.

Крім того, зростанню ціни сприяє й подорожчання ґрунтових томатів, а також обмежена пропозиція продукції як відкритого, так і закритого ґрунту.

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Варто додати, що сьогодні тепличні помідори в Україні вже коштують у середньому у 2,2 рази дорожче, ніж у першій половині вересня 2023 року.

Як повідомлялося, в Україні різко подорожчали огірки. Ціни зросли до максимуму за сім років.