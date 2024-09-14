АРМА розшукало 400 мільйонів у справі про махінації на держзакупівлях

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало майже 400 млн грн на рахунках компаній, які підозрюються у махінаціях із держзакупівлями.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що посадові особи групи держкомпаній у змові з суб’єктами господарської діяльності, протиправно заволоділи та розпоряджалися коштами державного бюджету. Такі дії вчинялися під час проведення державних закупівель для юридичних осіб енергетичного сектору.

"На виконання запиту Бюро економічної безпеки працівники Департаменту виявлення, розшуку та повернення активів в іноземних юрисдикціях АРМА за допомогою наявних інструментів і доступу до відповідних баз даних, виявили близько 300 млн грн та $2 млн на банківських рахунках компаній, задіяних у схемі", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: В "Ощадбанку" пояснили закупівлю акумуляторів на 190 мільйонів у одного виробника

Окрім коштів на банківських рахунках, також було виявлено 11 об’єктів нерухомості, 6 земельних ділянок та 15 одиниць зброї.

Інформацію щодо виявлених активів спрямовано до правоохоронного органу для подальшого арешту та відшкодування втрат державного бюджету.