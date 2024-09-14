БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1949 відвідувачів онлайн
Новини
22 994 12
держбюджет (1538) держборг (1065) гривня (1461) девальвація (78) Кабмін (7634) зарплата (1094)

Держбюджет-2025: Кабмін прогнозує девальвацію гривні і підвищення зарплат

гривня,бюджет,гроші,інфляція

Кабінет Міністрів передбачає у 2025 році зниження середнього курсу гривні до 45 грн/$ та підвищення середньої зарплати до 24 389 гривень на місяць.

Про це свідчить презентація основних показників держбюджету-2025, оприлюднена головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим у Telegram.

Крім того, уряд прогнозує уповільнення зростання ВВП України у наступному році до 2,7% та прискорення інфляції до 9,5%.

законопроєкт "Про державний бюджет України на 2025 рік".

При цьому власні доходи загального фонду держбюджету мають зрости на 410,8 млрд грн – до 2 007,4 млрд грн.

Таке зростання доходів планується переважно за рахунок збільшення надходжень від сплати ПДВ з імпортних товарів (на 94,9 млрд грн – до 594,8 млрд грн) та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО, на 150,1 млрд грн – до 354,1 млрд грн).

законопроєкт "Про державний бюджет України на 2025 рік".

Водночас видатки загального фонду держбюджету наступного року мають збільшитися одразу на 17,2% або на 535,4 млрд грн – до 3 643,6 млрд грн. У тому числі видатки на безпеку і оборону зростуть до 2 223 млрд грн, що відповідає 26,3% прогнозованого ВВП.

законопроєкт "Про державний бюджет України на 2025 рік".

При цьому доходи місцевих бюджетів наступного року мають зрости до 341,4 млрд, у тому числі 268,7 млрд грн вони мають отримати від ПДФО.

законопроєкт "Про державний бюджет України на 2025 рік".

Потреба у фінансовій допомозі від міжнародних партнерів у 2025 році оцінюється у $38,4 млрд. Загалом державні запозичення заплановані у обсязі 2 237,6 млрд грн. У тому числі зовнішні – 1 658,4 млрд грн, внутрішні – 579,2 млрд грн. На погашення і обслуговування держборгу планується витратити 1172,2 млрд грн.

законопроєкт "Про державний бюджет України на 2025 рік".

Очікується, що внаслідок цього державний борг наступного року зросте до 8 210,5 млрд грн, але зменшиться його співвідношення до ВВП до 97%.

Як повідомлялося, 13 вересня Кабмін затвердив законопроєкт "Про державний бюджет України на 2025 рік".

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Рынка нет, потому что границы закрыты.
показати весь коментар
15.09.2024 13:08
+2
Очевидно не прогнозирует, а исуксственно создает путем печати денежной массы. Что приведет к инфляции, очередному падению жизненного уровня и обороноспособноси страны.
Спасибо Ермаку.
показати весь коментар
14.09.2024 16:51
+2
Середня зарплата 24 389. Такою повинна бути мінімальна, за існуючих цін, тоді є сенс працювати в Україні пересічному роботязі. Інакше підприємці самі стануть на місце робітників. Але скоріш спробують завезти в країну негрів.
показати весь коментар
14.09.2024 20:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже добре. От хай кабмін приходить і підвищує зарплату моїм співробітникам. Я навіть не проти, щоб свої будинки в Іспанії на них переписали.
показати весь коментар
14.09.2024 13:34 Відповісти
Вони ж не раби і не ваша власність. Підуть туди де підвищують.
показати весь коментар
14.09.2024 14:57 Відповісти
Мої співробітники отримують найвищу зарплатню, порівнюючи з такими ж спеціальностями у нашому місті. Це було моє рішення, щоб утримати і підтримати людей під час війни. Бо вони дійсно не раби. Однак я після цього рішення перестав щось заробляти. Якщо хтось там щось вирішив, це добре. Але подальші видатки я повністю перекладу на клієнтів. І так зроблять все. І умовний ви, перші почнете задавати питання, чому так дорого.
показати весь коментар
17.09.2024 11:59 Відповісти
Очевидно не прогнозирует, а исуксственно создает путем печати денежной массы. Что приведет к инфляции, очередному падению жизненного уровня и обороноспособноси страны.
Спасибо Ермаку.
показати весь коментар
14.09.2024 16:51 Відповісти
Вроде же собирались заморозить зарплаты до 2027 или 2028 года
показати весь коментар
14.09.2024 16:57 Відповісти
Середня зарплата 24 389. Такою повинна бути мінімальна, за існуючих цін, тоді є сенс працювати в Україні пересічному роботязі. Інакше підприємці самі стануть на місце робітників. Але скоріш спробують завезти в країну негрів.
показати весь коментар
14.09.2024 20:08 Відповісти
Ринок сам себе регулює. Неефективні - закриються, виживуть ті хто зможе пристосуватись.
показати весь коментар
14.09.2024 21:48 Відповісти
Рынка нет, потому что границы закрыты.
показати весь коментар
15.09.2024 13:08 Відповісти
Рынок работает когда нет госзаказов, нет ограничений в плане производства и стандартов и все такое прочее, нет налогов. Современные рынки не саморегулируются, так как испытывают слишком большое влияние государства. Оттого современные рынки склонны к значительным перекосам и застою. В этом проблема так называемых депрессий или экономических кризисов, когда рынок настолько сильно высасывают, что он перестает работать вообще.
показати весь коментар
16.09.2024 06:33 Відповісти
А ревальвація-коли? Ці цволочі мабуть і слова такого не знають...
показати весь коментар
15.09.2024 11:06 Відповісти
От і війна і долар 45 Далі свічки, плити, продуктові картки, імміграція?
показати весь коментар
03.10.2024 06:59 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 