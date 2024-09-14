Держбюджет-2025: Кабмін прогнозує девальвацію гривні і підвищення зарплат

Кабінет Міністрів передбачає у 2025 році зниження середнього курсу гривні до 45 грн/$ та підвищення середньої зарплати до 24 389 гривень на місяць.

Про це свідчить презентація основних показників держбюджету-2025, оприлюднена головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим у Telegram.

Крім того, уряд прогнозує уповільнення зростання ВВП України у наступному році до 2,7% та прискорення інфляції до 9,5%.

При цьому власні доходи загального фонду держбюджету мають зрости на 410,8 млрд грн – до 2 007,4 млрд грн.

Таке зростання доходів планується переважно за рахунок збільшення надходжень від сплати ПДВ з імпортних товарів (на 94,9 млрд грн – до 594,8 млрд грн) та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО, на 150,1 млрд грн – до 354,1 млрд грн).

Водночас видатки загального фонду держбюджету наступного року мають збільшитися одразу на 17,2% або на 535,4 млрд грн – до 3 643,6 млрд грн. У тому числі видатки на безпеку і оборону зростуть до 2 223 млрд грн, що відповідає 26,3% прогнозованого ВВП.

При цьому доходи місцевих бюджетів наступного року мають зрости до 341,4 млрд, у тому числі 268,7 млрд грн вони мають отримати від ПДФО.

Потреба у фінансовій допомозі від міжнародних партнерів у 2025 році оцінюється у $38,4 млрд. Загалом державні запозичення заплановані у обсязі 2 237,6 млрд грн. У тому числі зовнішні – 1 658,4 млрд грн, внутрішні – 579,2 млрд грн. На погашення і обслуговування держборгу планується витратити 1172,2 млрд грн.

Очікується, що внаслідок цього державний борг наступного року зросте до 8 210,5 млрд грн, але зменшиться його співвідношення до ВВП до 97%.

Як повідомлялося, 13 вересня Кабмін затвердив законопроєкт "Про державний бюджет України на 2025 рік".