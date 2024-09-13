Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік. Основні показники (оновлено)

Кабінет Міністрів на засіданні у п'ятницю, 13 вересня, затвердив законопроєкт "Про державний бюджет України на 2025 рік".

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Він уточнив, що доходи держбюджету наступного року очікуються на рівні 2 трильйони гривень, а видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.

"Пріоритет цього бюджету дуже чіткий – це оборона та безпека нашої країни. Всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі. Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн. Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони", – пообіцяв голова уряду.

Крім того, понад 400 млрд грн планують виділити на соціальний захист.

"Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує. 211 млрд грн буде направлено на охорону здоровʼя та майже 170 млрд грн на освіту", – уточнив Шмигаль.

Він додав, що проєкт держбюджету передбачає кошти на дотації та субвенції місцевим бюджетам, на на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма "єОселя".

"Новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними. Зокрема, пріоритетом буде відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики", – додав прем'єр.

Згодом у пресслужбі Міністерства фінансів уточнили основні показники проєкту держбюджету на 2025 рік:

доходи загального фонду держбюджету (без урахування офіційних трансфертів і грантів) – 2007,4 млрд грн, видатки загального фонду бюджету – 3643,6 млрд грн;

фінансування сектора безпеки та оборони – 2 223 млрд грн, або 26,3% від прогнозованого ВВП;

на підтримку соціально незахищених громадян виділено 419,2 млрд грн, з яких 237,9 млрд грн спрямовується Пенсійному фонду на виплати пенсій, 127,9 млрд грн – на допомогу малозабезпеченим сім’ям та особам у складних життєвих обставинах, а 42,3 млрд грн — на виплату пільг і субсидій;

видатки на охорону здоров'я – 210,7 млрд грн, включаючи фінансування програми медичних гарантій та забезпечення лікарень ліками й медичними виробами;

видатки на освіту –169,3 млрд грн, що включає виплату заробітної плати вчителям, гранти на здобуття вищої освіти, забезпечення підручниками та здорове харчування учнів;

передбачено 9,6 млрд грн на розвиток культури та інформаційного простору, 4 млрд грн — на цифрову трансформацію зокрема на фінансування Інноваційних проектів для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони (BRAVE 1), 14 млрд грн – на підтримку наукових досліджень, зокрема у сфері оборонно-промислового комплексу, енергетики й енергоефективності.

видатки на фінансування пільгових кредитів за програмою "5-7-9%" – 18 млрд грн, ще 1,4 млрд грн буде виділено на гранти для бізнесу.

для підтримки регіонів передбачено 12,2 млрд грн у вигляді субвенції на компенсацію різниці в тарифах;

на забезпечення житлом громадян через програму "єОселя" передбачено 9,4 млрд грн;

на гуманітарне розмінування земель передбачено 1 млрд грн, ще 1,75 млрд грн запланували для Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації;

передбачено додаткову дотацію місцевим бюджетам у розімір 51,2 млрд грн, що на 17 млрд грн більше, ніж у 2024 році;

для оперативного реагування на непередбачувані події в резервному фонді закладено 43,9 млрд грн;

також бюджет передбачає нову модель управління публічними інвестиційними проєктами з планом розподілу 25 млрд грн на 2025 рік.

Прогноз фінансування державного бюджету на 2025 рік передбачає зниження дефіциту державного бюджету до 19,4 % ВВП (в діючому законі про Держбюджет на 2024 рік – 20,6%), що відповідає показникам узгоджених з міжнародними партнерами.

Державні запозичення загального фонду плануються в обсязі 2 237,6 млрд грн, в тому числі внутрішні – 579,2 млрд грн та зовнішні – 1 658,4 млрд грн.

"Наразі, ще не весь обсяг зовнішніх запозичень підтверджений міжнародними партнерами – що потребує подальшої кропіткої і наполегливої роботи", – зауважили у Мінфіні.

Як повідомлялося, згідно із ухваленим у листопаді минулого року законом, доходи держбюджету у 2024 році передбачені на рівні 1,76 трлн грн. Видатки – 3,35 трлн грн. Дефіцит державного бюджету – 1,57 трлн грн. Зовнішні запозичення заплановані на рівні $41 млрд.

Основну статтю видатків бюджету становить оборона – 22,1% або 1,69 трлн грн спрямують для забезпечення сил безпеки та оборони. Однак зараз для фінансування Сил оборони до кінця року не вистачає близько 500 млрд грн.

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