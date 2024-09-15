США хочуть уповільнити потік дешевих китайських товарів через маркетплейси Temu та AliExpress

Адміністрація президента США Джо Байдена прагне уповільнити потік дешевих китайських товарів із маркетплейсів Temu і Shein.

Про це пише Financial Times, передає ЕП.

Зокрема, Білий дім запропонував нові правила, які виключають широкий спектр товарів із числа тих, що можуть претендувати на пільги, які поширюються на вантажі вартістю менш як $800.

Адміністрація Байдена намагається закрити торговельну лазівку, якою користуються такі платформи, як Temu, Shein та AliExpress, щоб наводнити США дешевими китайськими товарами.

Засновані в Китаї групи електронної комерції прискорили своє зростання, відправляючи дешеві пакунки безпосередньо американським споживачам повітряним транспортом і претендуючи на так зване мінімальне звільнення (de minimis) від сплати імпортних тарифів на ці відправлення.

Кількість вантажів, які ввозяться в країну за правилом de minimis, підскочила з приблизно 140 млн на рік 10 років тому до понад 1 млрд на рік у 2024 році.

Американські посадовці заявили, що величезна кількість посилок ускладнює блокування постачання неякісної продукції та нелегальних наркотиків.

Нові правила США спрямовані на те, щоб продукція, яка поставляється безпосередньо споживачеві, не могла уникнути вищих мит, які, за даними Білого дому, охоплюють 40% імпорту з Китаю, зокрема 70% текстилю.

Як повідомлялося, 13 вересня Адміністрація Байдена схвалила різке підвищення тарифів на китайський імпорт, включно зі 100% митом на електромобілі, щоб посилити захист стратегічних американських галузей промисловості від надлишкових виробничих потужностей Китаю.

Відносини між США та Китаєм

Раніше Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала підвищення мит на ввезення в країну широкого асортименту китайських товарів, включно з електромобілями, напівпровідниковими компонентами, акумуляторами, сонячними панелями та мінеральною сировиною.

Загалом збільшення мит у 2024-2026 роках стосуватиметься товарів китайського експорту на суму близько $18 млрд на рік.

У вересні минулого року Міністерства фінансів США та Китаю домовилися про створення економічної та фінансової робочих груп з метою зміцнення відносин між країнами.

До того в Міжнародному валютому фонді заявляли, що геополітична фрагментація, спричинена напруженістю між США та Китаєм, ризикує завдати шкоди світовій економіці, оскільки прямі іноземні інвестиції та капітал все більше спрямовуються до об’єднаних блоків країн.

За підсумками серпня 2023 року частка Китаю в імпорті товарів США за підсумками серпня впала до найнижчого рівня з 2006 року. Так, частка імпортних товарів із Китаю за цей період становила 14,6%.

Наприкінці серпня 2024 року фінансові регулятори Китаю та США створили контактну групу для подолання фінансових стресових ситуацій та запобігання операційних ризиків для фінансових установ двох країн.