Польща запропонувала Україні позику на 100 мільйонів євро для ремонту військової техніки

Польський уряд запропонував Україні міжурядову позику на понад 100 млн євро для закупівлі та ремонту польської техніки, яку використовує українська армія, на польських оборонних заводах.

Про це заявив глава польської дипломатії Радослав Сікорський під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає Укрінформ.

"Узгодження між міністрами фінансів вже відбулися. У будь-який момент позикою можна скористатися", – сказав Сікорський.

Він додав, що Польща вже передала Україні близько 400 танків Т-72, PT-92 і Leopard 2, які захищають східні рубежі України, а деякі з них задіяні в операції в Курській області (Росія).

Польща також передала Україні майже 50 САУ Krab, ПЗРК Piorun та елементи ППО.

Раніше польські ЗМІ писали, що Польща нібито є єдиною з усіх країн, які пообіцяли підтримати ініціативу Чехії з придбання артилерійських снарядів для України по всьому світу, але досі не надала на це жодних коштів.

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну по всьому світу. За його словами, існує можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.