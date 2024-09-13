Швеція знизить податки для працівників із високими зарплатами

Шведський уряд пообіцяв із насткпного року знизити граничні податкові ставки для високооплачуваних працівників.

Про це пише Bloomberg.

Реформа, яка коштуватиме близько 4,7 млрд крон ($460 млн), має на меті підвищити продуктивність праці та мотивувати людей до самоосвіти для отримання більш кваліфікованої роботи.

Згідно з дослідженням наслідків цього кроку, опублікованим минулого року, розширення відрахувань знизить максимальну граничну ставку податку з 55% до 52%.

Повідомляється, що це важливий крок на шляху до того, щоб дозволити працівникам зберігати принаймні половину своїх доходів. Від цього кроку виграють близько 450 тис. співробітників із місячною заробітною платою від 65 тис. крон ($6 360) до 180 тис. крон ($17 600).

"Нинішня прогресивна система податкових відрахувань означає, що лікар-спеціаліст або науковий керівник повинен буде сплачувати більш ніж половину кожного додатково заробленого долара у вигляді податків", – заявила міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон.

За її словами, це призводить до нестачі робочої сили у висококваліфікованих професіях, а також до того, що кількість відпрацьованих годин є надто низькою.

Незважаючи на те, що нерівність доходів у Швеції залишається низькою за міжнародними стандартами, частка доходу, що припадає на 1% найвищих доходів, зросла за останні десятиліття, досягнувши рекордного рівня в 10,4% у 2021 році.