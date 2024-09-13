Китай закрив філію PwC за ігнорування шахрайства в найбільшому в світі забудовнику Evergrande

Китай призупинив діяльність аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) на шість місяців і наклав рекордний штраф через порушення в аудиті China Evergrande Group.

Крім того, компанія була оштрафована на $62 млн за аудит завищених фінансових звітів Evergrande з 2018 по 2020 рік. Регулятор Китаю також наказав закрити філію PwC у Гуанчжоу, передає ЕП із посиланням на Bloomberg.

PwC опинилася в центрі уваги після того, як Китай розпочав одне з найбільших розслідувань фінансового шахрайства в історії. Влада заявила, що основна дочірня компанія Evergrande в Китаї, Hengda, завищила свій дохід на 564 млрд юанів за два роки до 2020.

Регулятор цінних паперів у окремій заяві зазначив, що PwC "закривала очі" на шахрайство Evergrande.

Як очікується, такий суворий штраф суттєво вплине на довіру залишкових внутрішніх клієнтів PwC, а також, імовірно, відбудеться масовий відтік клієнтів, що, в свою чергу, може стати крахом бізнесу PwC у Китаї.

PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP, шанхайська фірма, що є частиною глобальної мережі PwC, була аудитором Hengda протягом цього періоду. PwC була аудитором Evergrande більше 10 років, аж поки не подала у відставку в січні 2023 року через розбіжності, пов'язані з аудитом, як заявив забудовник.

Китайська Комісія з регулювання цінних паперів виявила, що 88% спостережень PwC щодо проєктів нерухомості Evergrande у 2019 та 2020 роках були неправдивими, що призвело до "вкрай ненадійних" аудиторських документів.

Деякі житлові проєкти, які PwC вважала завершеними, на момент перевірки інспекторами все ще були "порожньою землею". Аудиторська компанія також навмисно уникала перевірки об'єктів, які Evergrande позначила як "ті, що не підлягають візиту".

Криза нерухомості в Китаї

У травні цього року Китай оголосив про свою найпотужнішу спробу врятувати місцевий ринок нерухомості: уряд пом’якшив правила іпотеки та закликав місцеві органи влади викуповувати непродані будинки.

У жовтні минулого року повідомлялося, що китайський бізнесмен Хуей Ка Янь, який ще кілька років тому був другою за рівнем статків людиною Азії, втратив майже 98% свого багатства і в кінці жовтня 2023 року вибув зі списку мільярдерів.

Хуей – засновник та голова ради директорів китайського забудовника Evergrande, який перебуває на межі банкрутства. У 2017 році його особисті статки оцінювалися у $42 млрд, а тепер вони впали до $979 млн слідом за падінням ціни акцій Evergrande через кризу на ринку нерухомості Китаю.

У липні 2023 року стало відомо, що Evergrande за два роки втратила $81 млрд, а у серпні подав заяву про банкрутство у США.

На сайті Evergrande вказано, що вона реалізує понад 1300 проєктів у понад 280 містах Китаю. До складу групи також входить автомобільна компанія, яка виробляє електромобілі, й футбольний клуб.

Наприкінці 2021 року Evergrande оголосила дефолт по офшорних боргах, ставши символом боргової кризи, яка охопила сектор нерухомості Китаю.