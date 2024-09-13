Поруч із українськими АЕС менше ніж за місяць було зафіксовано понад 100 ворожих ракет і дронів, – "Енергоатом"
Поруч із українськими АЕС за останні кілька тижнів зафіксовано рух понад 70 безпілотних літальних апаратів і більше ніж 30 крилатих ракет Росії.
Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".
"Понад 100 російських БпЛА та ракет пролетіло поруч з українськими АЕС за менше ніж місяць. За останні кілька тижнів було зафіксовано рух понад 70 безпілотних літальних апаратів країни-терористки та понад 30 ворожих крилатих ракет, що пролітали неподалік українських АЕС", – сказано в повідомленні.
В "Енергоатомі" наголосили, що такі дії Росії становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всього континенту. До цього жодна держава в світі не створювала подібних загроз атомним об'єктам.
Зазначається, що "Енергоатом" надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій та очікує "жорсткої реакції і засудження дій російського агресора".
Раніше стало відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергії розширить представництво своїх моніторингових місій в Україні на об’єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку атомних електростанцій.
Як повідомлялося, внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Україну 26 серпня чотири енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі.
До того окупована росіянами Запорізька АЕС знову опинялася на межі блекауту, але її живлення відновили.
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