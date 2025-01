Росія пошкодила в Україні 280 об’єктів портової інфраструктури та 17 цивільних суден

Росія за час повномасштабної війни здійснила понад 50 атак на портову інфраструктуру України, знищивши та пошкодивши понад 280 об'єктів.

Про це заявив заступник міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач під час міжнародної конференції United for Justice. Accountability for the Attacks against Civilian Objects, передає Укрінформ.

"На жаль, практика атаки на портову інфраструктуру та цивільні судна з боку країни-агресора є системною. За час повномасштабної війни вже відбулось понад 50 таких атак із використанням ракет та дронів, знищено та пошкоджено понад 280 об’єктів інфраструктури та 17 цивільних суден", – сказав Деркач.

Загалом починаючи з 4 лютого 2022 року росіяни знищили понад 100 тис. тонн зернових вантажів.

Як повідомлялося, 12 вересня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по вантажному судну, яке транспортувало українську пшеницю до Єгипту. Світові ціни на пшеницю після цього зросли до максимуму за останні два місяці.

Це перший випадок від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли ракета вразила цивільне судно із вантажем зерна у морі, зазначає Reuters. До цього кілька суден зазнали пошкоджень під час російських атак на українські порти, де вони перебували.

Нагадаємо, у липні 2023 року Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.

Своює чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси. Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Тим не менш, хоча кількість суден зростає, безпекові ризики залишаються незмінними.

Так, у серпні цьогоріч повідомлялося, що за рік роботи українського морського коридору 2 379 суден експортували 64,4 млн тонн вантажів. Із них 43,5 млн тонн – продукція українських аграріїв.