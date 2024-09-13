100% мита на електромобілі: США затвердили підвищені тарифи на імпорт із Китаю

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила різке підвищення тарифів на китайський імпорт, включно зі 100% митом на електромобілі, щоб посилити захист стратегічних американських галузей промисловості від надлишкових виробничих потужностей Китаю.

Про це пише Reuters.

Офіс торгового представника США (USTR) повідомив, що мита в розмірі 100% на китайські електромобілі, 50% на сонячні батареї та 25% на сталь, алюміній, акумулятори для електромобілів і ключові мінерали набудуть чинності з 27 вересня.

50-відсоткове мито на китайські напівпровідники, які тепер включають дві нові категорії – полікремній, який використовується в сонячних панелях, і кремнієві пластини, – повинні набути чинності в 2025 році.

Водночас USTR залишив без змін підвищення тарифів до 25% від нуля на літій-іонні батареї, мінерали та компоненти, причому підвищення для акумуляторів для електромобілів набуде чинності 27 вересня, а для всіх інших пристроїв, включно з ноутбуками та мобільнми телефонами, – з 1 січня 2026 року.

Як зазначається, остаточне тарифне рішення надає деяке тимчасове полегшення для портових операторів США, які зіткнулися з новим 25% митом на масивні крани "судно-берег" – це галузь, у якій домінує Китай, оскільки немає американських виробників.

USTR дозволить виключення з тарифів для будь-яких китайських портових кранів, які були замовлені до початкових оголошень про тарифи 14 травня, якщо вони будуть доставлені до 14 травня 2026 року.

USTR підвищив тарифи до 50% на медичні маски для обличчя та хірургічні рукавички з початково запропонованих 25%, але відклав їх введення, щоб дозволити перехід до некитайських постачальників.

Заплановане мито на китайські шприци, які були в дефіциті під час пандемії COVID-19, зросте до 100% із раніше запланованих 50%, але USTR дозволить тимчасовий виняток для ентеральних шприців, які використовуються для годування немовлят, на рік.

Агентство також повідомило, що розгляне запити на виключення тарифів для п'яти категорій промислового обладнання Китаю, включно з обладнанням для очищення або фільтрації рідин, промисловими роботами і друкарським обладнанням.

Відносини між США та Китаєм

Раніше Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала підвищення мит на ввезення в країну широкого асортименту китайських товарів, включно з електромобілями, напівпровідниковими компонентами, акумуляторами, сонячними панелями та мінеральною сировиною.

Загалом збільшення мит у 2024-2026 роках стосуватиметься товарів китайського експорту на суму близько $18 млрд на рік.

У вересні минулого року Міністерства фінансів США та Китаю домовилися про створення економічної та фінансової робочих груп з метою зміцнення відносин між країнами.

До того в Міжнародному валютому фонді заявляли, що геополітична фрагментація, спричинена напруженістю між США та Китаєм, ризикує завдати шкоди світовій економіці, оскільки прямі іноземні інвестиції та капітал все більше спрямовуються до об’єднаних блоків країн.

За підсумками серпня 2023 року частка Китаю в імпорті товарів США за підсумками серпня впала до найнижчого рівня з 2006 року. Так, частка імпортних товарів із Китаю за цей період становила 14,6%.

Наприкінці серпня 2024 року фінансові регулятори Китаю та США створили контактну групу для подолання фінансових стресових ситуацій та запобігання операційних ризиків для фінансових установ двох країн.