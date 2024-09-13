Кабмін підвищив ставки за найпопулярнішим напрямком пільгових кредитів для бізнесу

Кабінет Міністрів вніс зміни до програм фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП) "Доступні кредити 5-7-9%", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" та "Доступний факторинг".

Відповідну постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 24 січня 2020 р. №28" уряд ухвалив на своєму засіданні у п'ятницю, 13 вересня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Постановою, зокрема, передбачено:

можливість зменшення процентної ставки для бізнесу шляхом поєднання державної підтримки (програм 5-7-9) з партнерськими програмами уповноважених банків;

удосконалення механізму надання гарантій уповноваженим банкам з боку Фонду розвитку підприємництва (ФРП);

впровадження умов екологічних та соціальних стандартів Світового банку під час надання кредитів сільськогосподарським підприємствам з 1 грудня 2024 року у межах програми "5-7-9%".

"Окрім того, рішенням Уряду врегульовано виконання умов міжнародної співпраці із залучення доступного фінансування для українського підприємництва, зокрема, зі Світовим банком, Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, а також у межах домовленостей з МВФ щодо збалансування підтримки малого та середнього бізнесу з фіскальною спроможністю держави", – додали у пресслужбі Мінфіну, ну уточнивши подробиць.

Водночас оприлюднена на офіційному урядовому порталі постанова №1054 від 13 вересня передбачає внесення змін до умов програми пільгових кредитів "5-7-9%". Зокрема, підвищені ставки за кредитами на фінансування оборотного капіталу (крім позичальників у пріоритетних напрямках економіки та у зоні високого воєнного ризику).

Так, ставка за пільговими кредитами на поповнення обігових коштів становитиме 13% річних для підприємств, у яких дохід не перевищує 20 млн євро на рік. Для решти підприємств ставка за такими кредитами становитиме 15%. При цьому максимальну суму кредитування на цілі фінансування оборотного капіталу залишили на рівні 5 млн гривень. Раніше ставки за такими пільговими кредитами становили 7%, 9% та 13%, залежно від категорії бізнесу, а коло позичальників не обмежувалося.

За даними Мінфіну, за час дії воєнного стану в Україні видано 60 317 пільгових кредитів на загальну суму 237,5 млрд грн. Найбільше доступних кредитів залучили саме на поповнення обігових коштів – на 63,7 млрд грн.

Крім того, внесеними змінами зменшено максимальну суму договорів фінансового лізингу, за якими надається держпідтримка, з 90 млн до 60 млн грн. Для сільськогосподарських виробників цю суму залишили на рівні 90 млн, а для переробних підприємств – збільшили до 150 млн грн.

Як повідомлялося, раніше у Нацбанку констатували, що у держави досі існує борг перед банками із компенсації пільгових ставок за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", з урахуванням поточної динаміки використання бюджетних коштів погасити його у повному обсязі буде складно. Тому програму пільгового кредитування необхідно переглянути.