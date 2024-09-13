Субота пройде без відключень світла, – "Укренерго"
Завтра, 14 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не прогнозуються.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у години найвищої сонячної активності – з 10:00 до 16:00", – закликали в компанії.
Як повідомлялося, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.
До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.
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Alex K aa83823f
показати весь коментар13.09.2024 19:25 Відповісти Мені подобається 0
Оксана Фесенко 468f2fc5
показати весь коментар13.09.2024 22:15 Відповісти Мені подобається 0
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