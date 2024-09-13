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електроенергія (4079) Укренерго (1899) відключення світла (559)

Субота пройде без відключень світла, – "Укренерго"

світло

Завтра, 14 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не прогнозуються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у години найвищої сонячної активності – з 10:00 до 16:00", – закликали в компанії.

Як повідомлялося, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

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Якщо кацапи непоможуть😥
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13.09.2024 19:25 Відповісти
А вони таки будуть намагатися допомогти, особливо вираховуючи подібні заяви
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13.09.2024 22:15 Відповісти

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