Непрацюючі нафтопереробні потужності Росії у вересні зростуть на 34%

Потужності первинної переробки нафти в Росії, які не працюють, у вересні зростуть на 34% через технічні збої, атаки українських безпілотників і сезонне обслуговування.

Про це пише enkorr із посиланням на підрахунки Reuters на основі даних галузевих джерел.

Зупинені потужності цього місяця оцінюються на рівні 3,87 млн метричних тонн, або 14,5% загальних нафтопереробних потужностей Росії. Це більше порівняно з 2,95 млн тонн у серпні.

Збільшення незадіяних нафтопереробних потужностей зазвичай сприяє експорту сирої нафти. Ринкові джерела повідомили, що російський план завантаження сирої нафти з балтійських портів "Приморськ" і "Усть-Луга" на вересень переглянуто вгору на 0,2 млн тонн – до 6,2 млн тонн.

Згідно з поточним графіком технічного обслуговування, потужності первинного перероблення нафти в країні в жовтні впадуть на 37% – до 2,42 млн тонн. Втім, у розкладі можливі зміни.

Загальна сукупна незадіяна первинна нафтова потужність у Росії за січень-вересень досягла 32 млн тонн, що на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, після атаки дронів 1 вересня Московський нафтопереробний завод "Газпромнєфті" призупинив роботу на установці комбінованої переробки "Євро+", що включає в себе установку перегонки нафти CDU-6.

До того стало відомо, що в ніч на 1 вересня внаслідок атаки дронів виникла пожежа на Московському НПЗ.

1 серпня в Росії сталася пожежа на Омському нафтопереробному заводі "Газпромнєфті", постраждала найбільша з діючих установок первинної переробки нафти на підприємстві.