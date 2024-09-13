"Путін творить чудеса": Представник диктатора розповів про "магічне" зниження ціни на новий російський "кукурузник"

Вартість нового російського регіонального літака "Байкал", який має замінити легендарний "кукурузник" АН-2, знизилася вдвічі після "магічного" доручення диктора Путіна.

Про це заявив представник російського лідера у Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв, передає РБК.

"Кілька днів (тому, – ред.) був 455 млн рублів, а став щось там близько 260 млн рублів. Ну, здорово", – сказав російський чиновник.

Він додав, що після доручення Путіна виробники різко покращили заявлені технічні характеристики літака, зокрема щодо його здатності сідати на короткі смуги.

"Нам повідомляли 1050 метрів. Я взагалі не знав, що з цим робити скажу чесно. Тому що у нас смуг по 1050 метрів на Далекому Сході – 33. І все. А решта не підходять. Для всіх інших ніякий "Байкал" сісти не зможе. Вчора мені сказали: та ні, 350 метрів. Як? Тож низький уклін Володимиру Володимировичу Путіну. Його виявлення творить чудеса", – розповів Трутнєв.

Минулого тижня Путін доручив прискорити розробку та виробництво літака "Байкал".

"Потрібно запустити його серійне виробництво вже найближчим часом. Вартість та технічні характеристики літака мають бути конкурентоспроможними, щоб ціна перельоту на них була доступна для громадян", – наголосив диктатор.

Як повідомлялося, перед цим виявилося, що вартість російського нового багатоцільового літака "Байкал" (ЛМС-901), який мав би замінити "кукурузник" АН-2, зросла з початкових 120 млн до 455 млн рублів за п'ять років.

При цьому розробка ще остаточно не завершена – перші п'ять літаків обіцяють передати для використання на Далекому Сході РФ лише у 2025 році. Після цього вартість літака буде підвищуватися щороку ще на 4% і до 2032 року сягне 587 млн ​​рублів.

Коментуючи нову вартість у розмірі 455 млн рублів, у російському уряді пояснили, що вартість "Байкалу" скоригована "з урахуванням доопрацювання для експлуатації в умовах Далекого Сходу", а також заміни імпортних комплектуючих російськими аналогами. Зараз у "Байкалі" використовуються імпортні турбогвинтовий двигун, повітряний гвинт та різне бортове обладнання.

Виробником "Байкалу" є Уральський завод цивільної авіації (УЗГА). Представник підприємства заявив, що не бачить нічого екстраординарного у триразовому подорожчанні літака, оскільки "ескалація ціни – це загальносвітова практика в авіабудуванні".

Що відомо про розробку літаків для заміни АН-2?

Як повідомлялося, літак АН-2, відомий як "Кукурузник", був розроблений наприкінці 1940-х років в Україні конструкторським бюро "Антонова", його виробництво припинилося у 1980-х роках. У 2017-2018 роках "Антонов" планував відновити виробництво його оновленої версії АН-2-100.

В Росії теж планували модифікувати літак, змінивши назву ТВС-2МС. Однак спочатку виробник "Русавіапром" не зміг отримати сертифікат для його виробництва, а згодом уряд Росії відмовився фінансувати виробництво копій американських двигунів та гвинтів для цих літаків.

Натомість у РФ вирішили розробити МС-901 "Байкал". Літак буде оснащений одним турбогвинтовим двигуном та вміщуватиме дев'ять пасажирів або дві тонни вантажу. Він має літати на відстань до трьох тисяч кілометрів та експлуатуватися на ґрунтових злітно-посадкових смугах, а також використовувати лижне або поплавкове шасі.