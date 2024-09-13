Власник українського холдингу будував базу для військового флоту РФ. СБУ повідомила йому про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру власнику українського будівельного холдингу та двом його топменеджерам через сприяння будівництву військових об'єктів у Росії.

Підозра власнику будівельного холдингу складена за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою), ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), повідомляє пресцентр СБУ.

Крім того, директору одного з підприємств та головному бухгалтеру російської філії холдингу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою).

За даними слідства, з початку повномасштабної війни організована група на чолі з власником бізнесу уклала з російськими замовниками шість договорів на загальну суму майже 100 млрд рублів.

Йдеться про контракти на будівництво судноремонтного заводу для техобслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази та прикордонного управління ФСБ. Також українське підприємство реалізувало кілька проєктів з будівництва московського метрополітену. Крім цього, фігурант планує взяти підряд на реконструкцію у Санкт-Петербурзі верфі для підводних човнів країни-агресора, уточнили в СБУ.

При цьому, як встановило розслідування, російська "філія" холдингу регулярно сплачує мільярди рублів до бюджету країни-агресора. А щоб приховати свою протиправну діяльність в росії, фігуранти діяли через офшорні компанії.

Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві вилучено комп’ютерну техніку, флешки та документи, які підтверджують незаконну діяльність. Також у зловмисників виявлено злитки золота та майже 700 тис. доларів.

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У пресслужбі прокуратури Києва уточнили, що до початку повномасштабного вторгнення РФ фігурант виїхав з України, проте досі веде бізнес і в Україні.

Водночас у 2022-2023 роках його російські підприємства сплатили країні-агресору податків на загальну суму понад 2 млрд руб. Вони задіяні одразу в кількох російських урядових програмах. Зокрема, будують 4 лінії московського метрополітену та реконструюють "Центр судоремонта "Звездочка", де ремонтуватимуть російські військові кораблі.