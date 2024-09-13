Росіян пересаджують на "Жигулі": Ціни на вживані іномарки у Росії різко зростуть через рішення уряду

Продавці вживаних автомобілів в Росії готуються підняти ціни на 5-30% вже цієї осені. Підвищення цін стане реакцією на рішення Мінпромторгу Росії збільшити з 1 жовтня 2008 року утилізаційни збір для імпорних авто на 70-85%.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на представників галузі.

Згідно з проєктом постанови російського уряду, тариф для машин з об'ємом двигуна від 2 до 3 л може зрости до 1,56 млн руб., тоді як зараз він становить 844 тис. руб.

Аналітики агрегатора Likvi відзначають, що після підвищення утильсбору вартість нових автомобілів з урахуванням розмитнення зросте на 10-30%.

"Зростання вартості на нові автомобілі, як правило, веде до пропорційного збільшення цін на вторинному ринку з невеликим лагом за часом, ми очікуємо на поступове зростання вартості вживаних автомобілів на 15-30%", – сказав СЕО компанії Александр Коротков.

Також зазначається, що в сегменті бюджетних брендів нові правила нарахування утильзбору дадуть збільшення на 5-7%, але в сегменті "люкс" ціни можуть зрости до 30% і навіть більше.

На початку серпня Асоціація "Російські автодилери" попередила про різке подорожчання автомобілів у зв'язку з планами уряду РФ щодо індексації утилізаційного збору. Такі заходи загрожують тим, що в 2030 році машину зможуть купити лише 5-7% росіян.

За планом російського уряду, підвищення утильзбору буде поетапним. Перша індексація на 70-85% очікується 1 жовтня. Потім платіж передбачається збільшувати на 10-20% кожен наступний рік до 2030.

Раніше повідомлялося, що зростання цін на автомобілі й дефіцит машин західних брендів, що пішли з Росії, призвело до незвичайної ситуації: машини з віком стають дорожчими. Так, автомобілі, куплені новими кілька років тому, зараз можна продати дорожче за їхню початкову ціну.

Також повідомлялося, що росіяни стали частіше брати кредити під заставу транспортних засобів: за п'ять місяців 2024 року громадяни РФ заклали в банках 858,2 тис. автомобілів, мотоциклів та мопедів, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До того повідомлялося, що китайські бренди зайняли всі місця у п’ятірці найпопулярніших іномарок в Росії за підсумками 2023 року. Після виходу західних автовиробників з Росії частка китайських автомобілів у російському імпорті сягала 92%.