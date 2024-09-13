Один з останніх великих покупців у Європі відмовився від газу з Росії
Компанія Wien Energie GmbH, яка забезпечує енергією два мільйони мешканців австрійської столиці та її околиць, з наступного року вперше за десятиліття відмовиться від російського газу.
Компанії вдалося домовитися про постачання енергії з альтернативних джерел в обсязі 10 терават-годин, що еквівалентно приблизно 12% всього споживання у Австрії, передає Bloomberg.
Йдеться про імпорт скрапленого газу з Північної Африки, Північного моря та з інших регіонів. В компанії наголосили, що це рішення робить Wien Energie першим постачальником енергії в Австрії, який повністю покладається на альтернативні джерела постачання газу, замість російського.
"Через загарбницьку війну Росії незалежність від російського газу має вирішальне значення для безпеки постачання. У 2025 році всі домогосподарства, комерційні споживачі та електростанції будуть працювати на неросійському газі", – оголосив голова управління фінансів Відня Петер Ханке на пресконференції в п’ятницю.
Ця заява може зменшити тиск на газові ринки, оскільки європейські трейдери готуються до припинення потоків російського газу через Україну з січня, зазначає агентство. У першому півріччі 2024 року Австрія половину імпортованого газу отримувала Росії.
Wien Energie не мала прямих контрактів на постачання газу з Росії, але купувала газ через центральноєвропейський хаб, куди постачається і російський газ. У майбутньому вона вимагатиме від трейдерів підтвердження того, що паливо, яке надходить у місто, не походить з Росії.
Енергетична компанія також пообіцяла не підвищувати ціни для кінцевих споживачів, навіть якщо енергоресурси від альтернативних постачальників коштуватимуть трохи дорожче російського газу, заявив головний виконавчий директор Міхаель Штребль.
Як повідомлялося, правляча коаліція в Австрії пообіцяла припинити імпорт російського газу до 2027 року в рамках ширшої трансформації енергетичної системи країни. Очікується, що уряд представить детальну дорожню карту досягнення цієї мети перед національними виборами 29 вересня.
За останніми оцінками, частка російського природного газу в австрійських трубопроводах сягає 80-90%. Минулого року Австрія сплатила "Газпрому" близько 4 млрд євро.
Згідно з урядовим звітом, опублікованим у червні, навіть без російського газу Австрія має достатньо потужностей для імпорту пального трубопроводами через Італію та Німеччину, щоб задовольнити свій попит.
Однак, якщо постачання російського газу раптово припиниться, а Австрія не зможе транспортувати більше палива через Італію, запаси газу у сховищах можуть впасти до 15% загальної потужності до 2026 року, згідно з найгіршим сценарієм, опублікованим урядом. Більш імовірний сценарій передбачає припинення постачання газу з Росії з січня 2025 року, разом із збільшенням імпорту газу через Італію, який задовольнить попит і дозволить забезпечити заповненість сховищ на рівні на 60% до 2027 року.
Австрія зберігає одні з найтісніших зв’язків серед країн Європи з російською енергетикою, у 2018 році державна компанія OMV продовжила довгостроковий контракт на імпорт газу з Росії до 2040 року.
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