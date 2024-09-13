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Російські удари по Україні подвоїли ціни на електроенергію в Європі, – FT

электроэнергия

Російські удари по українській інфраструктурі спричинили подвоєння цін на електроенергію цього літа в південно-східній Європі, підкреслюючи вразливість енергетичних ринків Європейського Союзу.

Про це пише Financail Times.

Як повідомляється, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав Брюссель терміново впоратися з "тривалою кризою" потужностей, яка призвела до такого екстремального рівня цін.

У листі до Європейської Комісії Міцотакіс зазначив, що ціни на електроенергію зросли в серпні з 60 євро за МВт-год до 130 євро за МВт-год.

Він закликав президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн використати свій другий п'ятирічний термін на цій посаді, щоб "взяти на себе завдання просування більшої кількості міжкордонних потужностей", аби уникнути таких стрибків у майбутньому.

Фактори зростання цін у Греції, Угорщині та Румунії включають спекотну погоду, перебої з виробництвом електроенергії та низьку кількість опадів, через які водосховища, що живлять гідроелектростанції, висохли.

Але Міцотакіс сказав, що ключовим фактором також були атаки Росії на енергомережу України. Раніше Київ був нетто-експортером електроенергії, але цього року почав імпортувати значні обсяги електроенергії у своїх сусідів із ЄС.

Після потужних російських бомбардувань у першій половині 2024 року Україна збільшила імпорт електроенергії майже в шість разів порівняно з 2023 роком, свідчать дані ExPro Electricity.

"Це ще одна ціна, яку руйнівна війна Росії завдає нашим економікам", – зазначив Міцотакіс.

Міцотакіс також попросив покращити нагляд за ринком електроенергії, який він назвав "незрозумілою чорною скринькою – навіть для експертів".

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія працює над збільшенням максимального обсягу поставок електроенергії в Україну перед наближенням зими.

Наприкінці липня тодішній голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що мережа системних операторів континентальної Європи ENTSO-E за запитом НЕК "Укренерго" опрацьовує можливості для збільшення міждержавного перетину для імпорту електроенергії з Європи до України і може ухвалити його до настання холодів.

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Топ коментарі
+6
Цікаво, ******** енергетику України, а дорожчає електрика в Європі. То може досить чухатися, а знищити причину подорожчання електроенергії!
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13.09.2024 16:40
+5
Шойгу зізнався, що була певна домовленість про стримування ударів по енергетиці з обох сторін. В результаті виявляється, що українська енергетика розвалена, а російська і не знає, що йде війна.
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13.09.2024 16:37
+4
Зупиняє страшне слово "ескалація"
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13.09.2024 16:48
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Шойгу зізнався, що була певна домовленість про стримування ударів по енергетиці з обох сторін. В результаті виявляється, що українська енергетика розвалена, а російська і не знає, що йде війна.
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13.09.2024 16:37 Відповісти
Шойгу багато що говорив, за що і був вашим карлом зміщений із посади.
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13.09.2024 19:07 Відповісти
Це здорозчення удар по Україні. За рахунок чого в ЄС подоржчала електрика удвічі?? Їх що бомбили, дроти різали, якусь стацію окупували? Не чув
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13.09.2024 16:38 Відповісти
Блін. Там у статті все написано
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13.09.2024 19:08 Відповісти
Цікаво, ******** енергетику України, а дорожчає електрика в Європі. То може досить чухатися, а знищити причину подорожчання електроенергії!
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13.09.2024 16:40 Відповісти
Зупиняє страшне слово "ескалація"
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13.09.2024 16:48 Відповісти
оце, тєма!
не хоче буржуй думати головою, буде думати припеченою сракою.
капіталісти розуміють мову грошей, дуже добре.
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13.09.2024 16:42 Відповісти
Україна споживає (виробляє) у 19 разів менше електроенергії, чим ЕС.
Зростання ціни "у 2 рази" взагалі НІЧИМ НЕ ЗУМОВЛЕНО!
Це, або звичайна БРЕХНЯ, або звичайна СПЕКУЛЯЦІЯ на ажіотажі.
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13.09.2024 16:44 Відповісти
Грецький жулiк, накрав як слід, а потім не знайшов нічого кращого ніж пояснити це війною в Україні.
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13.09.2024 17:07 Відповісти
Російські удари по Україні подвоїли ціни на електроенергію в Європі

Нє.
Подвоїли жадібність еуропейських енергопапиків.
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13.09.2024 16:54 Відповісти
Цены на э/э в августе существенно выросли в большинстве европейских стран - в два раза это перехлест

https://gmk.center/posts/ceny-na-e-e-v-avguste-sushhestvenno-vyrosli-v-bolshinstve-evropejskih-stran/
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13.09.2024 18:27 Відповісти
Можливо я щось не зрозумів. В Греції 1000квт/год електроенергії коштувало 60євро множимо на 45 маємо 2700 грн. Зараз 130 множимо на 45 маємо 5850 грн. Сьогодні я плачу за ту ж 1000квт/год 10000 грн., бо отримує електроенергію через посередників. Так, чого греки скавульчать?
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13.09.2024 21:26 Відповісти

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