У Мінагрополітики не очікують падіння цін на овочі. В чому причина?

Цього року українцям не варто очікувати значного падіння цін на овочі. На вартість овочів та картоплі суттєво впливатимуть витрати на їх зберігання.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький під час дискусії, організованої Центром економічної стратегії, передає LIGA.net.

За словами Висоцького, Україна має достатнє власне забезпечення більшості овочевих культур, проте відсутність надвиробництва не дозволить цінам суттєво знизитися.

"Ми не очікуємо дуже низьких цін на овочі та картоплю, але вони співмірні до собівартості виробництва", – зауважив Висоцький.

Він також підкреслив, що значних обсягів імпорту чи експорту не планується, а ситуація залишатиметься стабільною, з орієнтацією на внутрішній ринок.

При цьому Висоцький нагадав, що через високі витрати на електроенергію ціни на овочі традиційно зростатимуть до весни.

Як повідомлялося, на поточному тижні в Україні помітно зросли ціни на тепличні огірки. Наразі тепличні комбінати готові відвантажувати овоч по 45-60 грн/кг ($0,31-0,52/кг), що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

До того стало відомо, що інфляція на споживчому ринку в серпні 2024 року прискорилася до 0,6%, порівняно з 0% – липні, 2,2% – у червні, 0,6% – у травні, 0,2% – у квітні, 0,5% – у березні, 0,3% – у лютому та 0,4% – у січні.

У річному обчисленні інфляція за підсумками серпня (порівняно із серпнем минулого року) прискорилася до 7,5%. Із початку року ціни зросли на 4,9%.

Найбільше (на 7,1% та 5,2%) подорожчали яйця та овочі. На 2,4-0,7% зросли ціни на хліб, цукор, макаронні вироби, продукти переробки зернових, соняшникову олію, рис, м'ясо та м'ясопродукти, молоко та молочні продукти, масло, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби. Водночас на 7,4% знизилися ціни на фрукти.