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Гривня завершує тиждень зниженням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

валюта

Наприкінці тижня курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 16 вересня, на рівні 41,3171 грн/$, порівняно із 41,2743 грн/$ у п'ятницю. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився одразу на 34 копійки – до 45,7959 грн за євро. 27 серпня він опускався до історичного мінімуму на рівні 46,1816 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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Банкіри!
Нагуя раз по раз сповіщати нас про ваші смердючі ігри?
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13.09.2024 16:26 Відповісти
Дивно. Але курс ***** падає, вслід падає і гривня.
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13.09.2024 16:45 Відповісти
Це було завжди починаючи з розвалу СРСР, за виключенням деяких випадків коли була різниця між процентом падіння у нас і в кацапів. В основному парітет. А казали, що ми вже давно не пов'язані економічно.
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13.09.2024 16:50 Відповісти

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