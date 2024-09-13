Китай підвищить пенсійний вік вперше за понад пів століття

Китайські законодавці проголосували за поступове підвищення встановленого законом пенсійного віку в країні.

Це перша подібна зміна в країні з 1950-х років, повідомляє китайське державне інформагентство Сіньхуа.

Відповідно до рішення, ухваленого на 11-й сесії Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників, протягом наступних 15 років, починаючи з 2025 року, пенсійний вік для чоловіків поступово підвищать з нинішніх 60 до 63 років, дяк жінок вік виходу на пенсію зросте з 55 років до 58 і з 50 до 55 років, залежно від додаткових умов.

Починаючи з 2030 року мінімальний термін сплати внесків до пенсійного фонду, необхідний для отримання щомісячної пенсії, поступово збільшуватиметься з 15 до 20 років, і щороку підвищуватиметься на 6 місяців.

Водночас працівники зможуть вийти на пенсію достроково, якщо їхні внески до пенсійного фонду відповідатимуть мінімально встановленому терміну. При цьому максимальний термін дострокового виходу на пенсію не повинен перевищувати 3 років, а вік виходу на пенсію не повинен бути нижчим за початково встановлений законом пенсійний вік.

Нововведення також дозволить працівникам відкласти вихід на пенсію за умови наявності домовленостей з роботодавцями, але відстрочка у цьому випадку не повинна перевищувати 3 років.

Документ також передбачає надання безробітним особам похилого віку соцзабезпечення та право працівників окремих професій на дострокову пенсію.

"Рішення, ухвалене законодавцями у п'ятницю, було сформульоване з урахуванням таких факторів, як середня очікувана тривалість життя населення Китаю, стан здоров'я мешканців країни, демографічна структура, рівень освіти та пропозиції робочої сили в країні", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, населення Китаю зменшується другий рік підряд, до цього вона зростала протягом щонайменше 60 років. Рівень народжуваності у країні, за офіційними даними, знизився до 6,39 на 1000 осіб, що відповідає рівню розвинутих країн Азії – Японії та Південної Кореї. Через це в 2015 році влада Китаю скасувала політику "одна сім’я – одна дитина", а у 2021 році дозволила мати трьох дітей. При цьому рівень безробіття серед молоді у червні 2023 року сягнув 21,3%, після чого публікацію цієї статистики призупинили.