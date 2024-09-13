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Китай (2046) пенсіонери (422) пенсійний вік (83) пенсія (663)

Китай підвищить пенсійний вік вперше за понад пів століття

китай,сі,цзіньпін

Китайські законодавці проголосували за поступове підвищення встановленого законом пенсійного віку в країні.

Це перша подібна зміна в країні з 1950-х років, повідомляє китайське державне інформагентство Сіньхуа.

Відповідно до рішення, ухваленого на 11-й сесії Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників, протягом наступних 15 років, починаючи з 2025 року, пенсійний вік для чоловіків поступово підвищать з нинішніх 60 до 63 років, дяк жінок вік виходу на пенсію зросте з 55 років до 58 і з 50 до 55 років, залежно від додаткових умов.

Починаючи з 2030 року мінімальний термін сплати внесків до пенсійного фонду, необхідний для отримання щомісячної пенсії, поступово збільшуватиметься з 15 до 20 років, і щороку підвищуватиметься на 6 місяців.

Водночас працівники зможуть вийти на пенсію достроково, якщо їхні внески до пенсійного фонду відповідатимуть мінімально встановленому терміну. При цьому максимальний термін дострокового виходу на пенсію не повинен перевищувати 3 років, а вік виходу на пенсію не повинен бути нижчим за початково встановлений законом пенсійний вік.

Нововведення також дозволить працівникам відкласти вихід на пенсію за умови наявності домовленостей з роботодавцями, але відстрочка у цьому випадку не повинна перевищувати 3 років.

Документ також передбачає надання безробітним особам похилого віку соцзабезпечення та право працівників окремих професій на дострокову пенсію.

"Рішення, ухвалене законодавцями у п'ятницю, було сформульоване з урахуванням таких факторів, як середня очікувана тривалість життя населення Китаю, стан здоров'я мешканців країни, демографічна структура, рівень освіти та пропозиції робочої сили в країні", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: Кількість пенсіонерів зменшилася за рік на 150 тисяч, – Пенсійний фонд

Як повідомлялося, населення Китаю зменшується другий рік підряд, до цього вона зростала протягом щонайменше 60 років. Рівень народжуваності у країні, за офіційними даними, знизився до 6,39 на 1000 осіб, що відповідає рівню розвинутих країн Азії – Японії та Південної Кореї. Через це в 2015 році влада Китаю скасувала політику "одна сім’я – одна дитина", а у 2021 році дозволила мати трьох дітей. При цьому рівень безробіття серед молоді у червні 2023 року сягнув 21,3%, після чого публікацію цієї статистики призупинили.

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Топ коментарі
+9
Серп і молот - смерть і голод
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13.09.2024 17:52
+8
Пише українець, у якого у чоловіків 65 років у жінок 60 вік виходу на пенсію. Я б на твоєму місці про себе переймався, а не за китайців яким тільки-но до 63 підняли
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13.09.2024 16:06
+7
FUCK RUSSIANS 🇺🇸󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿🇺🇦✚25
@KeepPeaceNoWar
·
Sep 8
Великий Китай, "друга економіка світу".
Це не морг, це люди так ночують. Посміялися?

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13.09.2024 16:18
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Харе мружитись, гнида!
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13.09.2024 16:00 Відповісти
Шо до 100 років?
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13.09.2024 16:03 Відповісти
поступово
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13.09.2024 16:04 Відповісти
Пише українець, у якого у чоловіків 65 років у жінок 60 вік виходу на пенсію. Я б на твоєму місці про себе переймався, а не за китайців яким тільки-но до 63 підняли
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13.09.2024 16:06 Відповісти
Не звезди, у нас з 60 років і у чоловіків в у жінок. А цьому році потрібно 32 роки стажу ( очне навчання у виші враховується). А потім потрібно мати 35 років стажу.
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13.09.2024 17:02 Відповісти
Все так. Очне навчання зараховується, здається, до 2008 року.
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13.09.2024 19:58 Відповісти
У Китаї сільське населення не отримує пенсію, точніше отримує допомогу розміром від 12-14 доларів (плюс, якщо є, місцева доплата). А ще там приймуть, що мінімальний стаж буде 20 років + кожен рік буде збільшуватися ще на 6 місяців. Тобто, якщо був без роботи і не встиг проробити 20 років (а ще плюс через 10 років мінімумальний стаж буде вже 25), то будете працювати і на пенсії. Для порівняння в Україні мінімальний стаж 15 років. Ну і це нещодавно в Китаї стало краще з пенсіями. 25 років тому про такі суми вони і не мріяли. Пенсію там отримували не всі.
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13.09.2024 17:12 Відповісти
тільки-но до 63 підняли

Не подняли, а только еще будут поднимать, с 25-го года и в течении 15 лет. То есть - сейчас 60, а в 30-ом станет 61
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13.09.2024 17:27 Відповісти
Я пішов в 60 , бо маю стажу більше 40 років і сплачував податки.
Я за китайців радію , бо вони мають файні перспетиви.
І прошу пана звертатись до мене на ви, бо я з вами разом на партийні збори не ходив.
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13.09.2024 17:28 Відповісти
Ну, хоч в цьому питанні ми випередили КНР !
До наших норм їм ще цілих 15 років топати...
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13.09.2024 16:06 Відповісти
Якось ***** що там в китайозів.
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13.09.2024 16:10 Відповісти
писали ж, что там нет пенсий?...зы, китайцам еще далеко до 35 страхового))))
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13.09.2024 16:11 Відповісти
31 рік стажу треба для виходу на пенсію в 60 років. А для виходу в 65 років достатньо лише 15 років, що краще нових китайських умов.
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13.09.2024 17:27 Відповісти
с 2028 года 35 лет, что б выйти в 60.... а до 65 сколько людей у нас доживает?, не говоря про их трудоспособность???
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13.09.2024 18:03 Відповісти
Якби не війна, то в нас зараз до половини в офісах працюють. Та й не так багато залишилось важких робітничих професій. Тому для більшості, якщо не зловживати шкідливими звичками і вчасно звертатися до лікаря, слідкувати за фізичною формою, то доживуть як китайці до 78 років. Вони ж якось змогли, хоча умови життя там не кпащі, працюють на ізнос.
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13.09.2024 18:16 Відповісти
І ще науковці довели: якщо скрізь вишукувати зраду, то термін життя таки скорочується.
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13.09.2024 18:20 Відповісти
FUCK RUSSIANS 🇺🇸󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿🇺🇦✚25
@KeepPeaceNoWar
·
Sep 8
Великий Китай, "друга економіка світу".
Це не морг, це люди так ночують. Посміялися?

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13.09.2024 16:18 Відповісти
Як в самого нижнього почнеться ерекція, то самиий верхній відчує )))
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13.09.2024 17:50 Відповісти
Такі ліжка, щоб вони не могли розмножуються
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13.09.2024 20:19 Відповісти
Ще 50 років тому це була аграрна країна, де кожен з мільярдів жителів існував в середньому по долару в день.
Молодший брат Радянського Союзу.
Зараз Піднебесна - це високотехнологічна держава, яка тіснить всіх на світових ринках.
Зі збільшенням багатства і якості життя китайці навіть стали вище на 15 см між 1968 і 2018 роками.
Афганці впали на 8 см через війни і розрухи ( Human Development Report introduced the Human Development Index (HDI) as a measure of achievement in the basic dimensions of human development across countries.)
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13.09.2024 16:33 Відповісти
У 1968, коли ловили горобця, то вже був суп з м'ясом.

Похід проти горобців прийняв наймасовіший характер. Пропаганда пояснювала, що горобці поїдають урожай зерна, приносячи великі збитки народному господарству - за підрахунками Китайського науково-дослідного інституту зоології, горобці з'їдали стільки зерна в рік, що його вистачило б, щоб прогодувати 35 мільйонів чоловік. План був розроблений в 1958 році. Мао Цзедун закликав до цього 18 березня 1958 року на VIII з'їзді Комуністичної партії Китаю.

В ході кампанії, розпочатої в березні-квітні 1958 року, всього за три дні в Пекіні і Шанхаї було знищено 900 тисяч птахів, а до першої декади листопада того ж року в Китаї, згідно з неповною статистикою, було винищено 1,96 мільярда горобців. У Пекіні і прибережних провінціях, де горобців знищували особливо старанно, по дорозі винищувалися всі дрібні птахи. Похід привів до практично повного вимирання горобців.

Через рік після кампанії урожай дійсно став помітно краще, і Комуністична партія встигла відзвітувати про значні досягнення. При цьому гусениці і сарана розплодилися, поїдаючи пагони, так як в екосистемі зник важливий природний регулятор, замінити якого було нікому - інші дрібні види птахів так само всеїдні, але менш пристосовані. Через рік, завдяки раніше накопиченої популяції шкідників, врожайність різко знизилася, І в країні був голод, який забрав життя від 10 до 30 мільйонів людей. Результатом походу стала закупівля і ввезення в країну живих горобців з СРСР і Канади.
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13.09.2024 16:34 Відповісти
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13.09.2024 16:35 Відповісти
Серп і молот - смерть і голод
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13.09.2024 17:52 Відповісти
Щоб вони там усі виздихали і навіть не до пенсії не доживали китайські морди!
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13.09.2024 19:08 Відповісти

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