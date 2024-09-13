Китай підвищить пенсійний вік вперше за понад пів століття
Китайські законодавці проголосували за поступове підвищення встановленого законом пенсійного віку в країні.
Це перша подібна зміна в країні з 1950-х років, повідомляє китайське державне інформагентство Сіньхуа.
Відповідно до рішення, ухваленого на 11-й сесії Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників, протягом наступних 15 років, починаючи з 2025 року, пенсійний вік для чоловіків поступово підвищать з нинішніх 60 до 63 років, дяк жінок вік виходу на пенсію зросте з 55 років до 58 і з 50 до 55 років, залежно від додаткових умов.
Починаючи з 2030 року мінімальний термін сплати внесків до пенсійного фонду, необхідний для отримання щомісячної пенсії, поступово збільшуватиметься з 15 до 20 років, і щороку підвищуватиметься на 6 місяців.
Водночас працівники зможуть вийти на пенсію достроково, якщо їхні внески до пенсійного фонду відповідатимуть мінімально встановленому терміну. При цьому максимальний термін дострокового виходу на пенсію не повинен перевищувати 3 років, а вік виходу на пенсію не повинен бути нижчим за початково встановлений законом пенсійний вік.
Нововведення також дозволить працівникам відкласти вихід на пенсію за умови наявності домовленостей з роботодавцями, але відстрочка у цьому випадку не повинна перевищувати 3 років.
Документ також передбачає надання безробітним особам похилого віку соцзабезпечення та право працівників окремих професій на дострокову пенсію.
"Рішення, ухвалене законодавцями у п'ятницю, було сформульоване з урахуванням таких факторів, як середня очікувана тривалість життя населення Китаю, стан здоров'я мешканців країни, демографічна структура, рівень освіти та пропозиції робочої сили в країні", – зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, населення Китаю зменшується другий рік підряд, до цього вона зростала протягом щонайменше 60 років. Рівень народжуваності у країні, за офіційними даними, знизився до 6,39 на 1000 осіб, що відповідає рівню розвинутих країн Азії – Японії та Південної Кореї. Через це в 2015 році влада Китаю скасувала політику "одна сім’я – одна дитина", а у 2021 році дозволила мати трьох дітей. При цьому рівень безробіття серед молоді у червні 2023 року сягнув 21,3%, після чого публікацію цієї статистики призупинили.
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Не подняли, а только еще будут поднимать, с 25-го года и в течении 15 лет. То есть - сейчас 60, а в 30-ом станет 61
Я за китайців радію , бо вони мають файні перспетиви.
І прошу пана звертатись до мене на ви, бо я з вами разом на партийні збори не ходив.
До наших норм їм ще цілих 15 років топати...
@KeepPeaceNoWar
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Sep 8
Великий Китай, "друга економіка світу".
Це не морг, це люди так ночують. Посміялися?
Молодший брат Радянського Союзу.
Зараз Піднебесна - це високотехнологічна держава, яка тіснить всіх на світових ринках.
Зі збільшенням багатства і якості життя китайці навіть стали вище на 15 см між 1968 і 2018 роками.
Афганці впали на 8 см через війни і розрухи ( Human Development Report introduced the Human Development Index (HDI) as a measure of achievement in the basic dimensions of human development across countries.)
Похід проти горобців прийняв наймасовіший характер. Пропаганда пояснювала, що горобці поїдають урожай зерна, приносячи великі збитки народному господарству - за підрахунками Китайського науково-дослідного інституту зоології, горобці з'їдали стільки зерна в рік, що його вистачило б, щоб прогодувати 35 мільйонів чоловік. План був розроблений в 1958 році. Мао Цзедун закликав до цього 18 березня 1958 року на VIII з'їзді Комуністичної партії Китаю.
В ході кампанії, розпочатої в березні-квітні 1958 року, всього за три дні в Пекіні і Шанхаї було знищено 900 тисяч птахів, а до першої декади листопада того ж року в Китаї, згідно з неповною статистикою, було винищено 1,96 мільярда горобців. У Пекіні і прибережних провінціях, де горобців знищували особливо старанно, по дорозі винищувалися всі дрібні птахи. Похід привів до практично повного вимирання горобців.
Через рік після кампанії урожай дійсно став помітно краще, і Комуністична партія встигла відзвітувати про значні досягнення. При цьому гусениці і сарана розплодилися, поїдаючи пагони, так як в екосистемі зник важливий природний регулятор, замінити якого було нікому - інші дрібні види птахів так само всеїдні, але менш пристосовані. Через рік, завдяки раніше накопиченої популяції шкідників, врожайність різко знизилася, І в країні був голод, який забрав життя від 10 до 30 мільйонів людей. Результатом походу стала закупівля і ввезення в країну живих горобців з СРСР і Канади.