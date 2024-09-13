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Дрогобич (3) приватизація (1323) сіль (64) ФДМУ (1352)

Фонд держмайна планує приватизувати найстаріше підприємство України – Дрогобицьку солеварню

Дрогобицька солеварня

Фонд держмайна планує виставити на приватизацію найдавніше підприємство України – Дрогобицьку солеварню, яка працює щонайменше з кінця XIV століття.

Про це йдеться у наказі Фонду.

У компанії підтвердили відповідні плани. "Це може звучати тривожно, але насправді це шанс для розвитку. Час терміново вкласти кошти в реставрацію дев’яти памʼяток архітектури, які тут знаходяться", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підприємство не може самостійно відновлюватись, адже 80% від чистого прибутку сплачує в якості дивідендів, і на ньому майже не залишається коштів для відбудови.

Дрогобицька солеварня

За даними Державної служби геології та надр України, ДП "Солевиварювальний Дрогобицький завод" володіє єдиним дійсним спеціальним дозволом на користування надрами № 6029 для видобування розсолу як сировини для кухонної солі, до 2035 року.

Підприємство є одним із найдавніших у Європі. Перша писемна згадка про солеварню збереглася з 1390 року. Відтоді вона не припиняла роботу. 

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Якесь падло вже око поклало..
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13.09.2024 15:12 Відповісти
Так розумію, що 80% прибутку йшли на користь власника-держави, а тепер хочуть їх перенаправити якомусь "своєму" падлу, а держава - обійдеться крихтами з податку...
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13.09.2024 16:06 Відповісти
Треба кам*яна сіль а не оце лайно, що зараз в магазинах, то недосол то пересол, навіть консервацція зриває.
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13.09.2024 16:03 Відповісти
Новітні олігархи скуплять все, що ще залишилось. А був прогноз, що все розхватають олігархи, які в Зелю на виборах вклались. Ага. Розкатали губу. тут плем'я кварталістів прийшло. Це тобі не полотенця, та халати в Турецьких готелях тирити! Тут розмах!
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13.09.2024 16:11 Відповісти
Між іншим, солі української в магазинах не бачу. Є сіль з Туреччини, є з Єгипту, румунська є, а нашої нема
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13.09.2024 16:13 Відповісти
І хто ту солеварню купить , як підприємство вона давно втратила свою актуальність .
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13.09.2024 16:23 Відповісти
Це золота історія країнського солеварення... треба зберегти ...це вже як магія від пошесті , та зглазу , буде працювати солеварня ...буде хліб українським !!!
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13.09.2024 17:02 Відповісти
Красные Дъяволята против приватизации - всю соль народу!
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13.09.2024 17:36 Відповісти

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