Фонд держмайна планує приватизувати найстаріше підприємство України – Дрогобицьку солеварню

Фонд держмайна планує виставити на приватизацію найдавніше підприємство України – Дрогобицьку солеварню, яка працює щонайменше з кінця XIV століття.

Про це йдеться у наказі Фонду.

У компанії підтвердили відповідні плани. "Це може звучати тривожно, але насправді це шанс для розвитку. Час терміново вкласти кошти в реставрацію дев’яти памʼяток архітектури, які тут знаходяться", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підприємство не може самостійно відновлюватись, адже 80% від чистого прибутку сплачує в якості дивідендів, і на ньому майже не залишається коштів для відбудови.

За даними Державної служби геології та надр України, ДП "Солевиварювальний Дрогобицький завод" володіє єдиним дійсним спеціальним дозволом на користування надрами № 6029 для видобування розсолу як сировини для кухонної солі, до 2035 року.

Підприємство є одним із найдавніших у Європі. Перша писемна згадка про солеварню збереглася з 1390 року. Відтоді вона не припиняла роботу.