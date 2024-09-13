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продукти (665) ціни (3273)

В Україні різко подорожчали огірки. Ціни зросли до максимуму за сім років

огірок,огірки

На поточному тижні в Україні помітно зросли ціни на тепличні огірки. Наразі тепличні комбінати готові відвантажувати овоч по 45-60 грн/кг ($0,31-0,52/кг), що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як стверджують аналітики проєкту EastFruit, на сьогодні тепличні огірки в Україні продаються за найвищими за останні сім років цінами.

За словами виробників, зростання цін викликане, насамперед, підвищеним попитом на тлі скорочення пропозиції даної продукції на внутрішньому ринку.

Оператори ринку зазначають, що підвищувальний ціновий тренд продиктований одразу кількома факторами. Перш за все, він є наслідком досить обмеженої пропозиції огірків на ринку, оскільки продукція відкритого ґрунту в продаж вже практично не надходить. Крім того, вибірки цієї продукції в тепличних комбінатах також помітно скоротилися через падіння середньодобових температур.

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Наразі огірок в українських господарствах коштує в середньому вже вдвічі дорожче, ніж рік тому. Водночас гравці ринку не виключають ймовірності подальшого подорожчання в цьому сегменті.

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Топ коментарі
+14
А що при Зелемському подешевшало?
Хіба що людське життя ....
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13.09.2024 14:54
+5
одразу почали квохтати.. Ви що не бачили літо яке було?? Ні хмаринки, ні дощинки. З чого взятися врожаю огірків?? Навіть знайомі в кого вони у дворі у місті ростуть, кажуть що навіть огудина посохла.. Звісно, коли неврожай ціни зростають.. Чого кудахтати..
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13.09.2024 15:10
+4
І цибуля, буратінам капець..

А взагалі - несмішно..я раз на тиждень замовляю доставку і тихенько фуєю від цін та їх зросту..т.я. я можу чеки й вартість товарів порівнювати..
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13.09.2024 15:10
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А що при Зелемському подешевшало?
Хіба що людське життя ....
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13.09.2024 14:54 Відповісти
В деяких мережах маркетів їх зовсім немає - ціна мабудь, космічна.
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13.09.2024 14:55 Відповісти
и кто-то ж следит за этим?)))
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13.09.2024 14:58 Відповісти
Держпродспоживслужба контролює..
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13.09.2024 15:07 Відповісти
Головне відслідковувати міжнародні котіровки курсу огірків, щоб знати напрямок динаміки ціни)
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13.09.2024 15:26 Відповісти
Осень. И арбузы подорожали. Были 7.90, сейчас уже 14.90
Кстати в прошлом году меньше 10 не видел в Харькове
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13.09.2024 15:05 Відповісти
І цибуля, буратінам капець..

А взагалі - несмішно..я раз на тиждень замовляю доставку і тихенько фуєю від цін та їх зросту..т.я. я можу чеки й вартість товарів порівнювати..
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13.09.2024 15:10 Відповісти
одразу почали квохтати.. Ви що не бачили літо яке було?? Ні хмаринки, ні дощинки. З чого взятися врожаю огірків?? Навіть знайомі в кого вони у дворі у місті ростуть, кажуть що навіть огудина посохла.. Звісно, коли неврожай ціни зростають.. Чого кудахтати..
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13.09.2024 15:10 Відповісти
просто не вродили цього літа огіркі.. от і вся калькуляція... Зеленський точно не винен
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13.09.2024 15:14 Відповісти
Все інше також не вродило?
Що дешевше цього року, ніж в кілька попередніх років?
Підвищення цін на бензин, електроенергію не впливає на зростання цін продуктів та інших товарів?
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13.09.2024 15:17 Відповісти
може Ви забули що в країні війна? паливо, логістіка, кадри. як кажуть знайдіть 10 відмінностей
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13.09.2024 15:19 Відповісти
О! Вже додаються й інші причини, а то "тіко неврожай винен!".

***
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13.09.2024 15:21 Відповісти
Переходимо на консервовані...
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13.09.2024 16:08 Відповісти
Вирішили задавити, ціни- мамо рідна а зарплати копійчані, про пенсії промовчимо. Баночка звичайної олійної фарби 500 грам, на три рази мазнути пенззлем-75 гривень. Зовсім сволота подуріла.
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13.09.2024 16:10 Відповісти
Нехай би це було найбільшою проблемою в Україні, але ні...
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13.09.2024 17:42 Відповісти
За час правління естрадного президента ціни на продукти зросли як мінімум на 300-400%.
І це відбулося ще до 24.02.2022.
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13.09.2024 19:44 Відповісти

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